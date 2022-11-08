Полиция сделала заявление, что пропавший ребенок найден. Ранее сообщалось, что мальчик 2011 года рождения ушел из дома на улице Ницгалес в Риге 7 ноября около 17:00.
Пропавший в Риге ребенок благополучно найден
Пропавший в Риге ребенок благополучно найден
Полиция благодарит всех за участие в поисках ребенка.
Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, темноволосый.
Одежда: зеленая вязаная шапка с помпоном, зеленая куртка, джинсы, черные ботинки, с собой может быть школьная сумка армейского типа, черный самокат с желтыми колесами.
Государственная полиция просит всех посмотреть на фотографию и, если вам что-либо известно о возможном местонахождении ребенка, позвонить по телефону 67085980 или 110!
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