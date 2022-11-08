Пропавший в Риге ребенок благополучно найден

Полиция благодарит всех за участие в поисках ребенка.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, темноволосый.

Одежда: зеленая вязаная шапка с помпоном, зеленая куртка, джинсы, черные ботинки, с собой может быть школьная сумка армейского типа, черный самокат с желтыми колесами.

Государственная полиция просит всех посмотреть на фотографию и, если вам что-либо известно о возможном местонахождении ребенка, позвонить по телефону 67085980 или 110!

Фото: Valsts policija