Младенцу с тяжелым течением Covid-19 стало лучше

В настоящее время ребенок находится на лечении в профильном инфекционном отделении, его состояние улучшается, сообщила главный врач по инфекционным заболеваниям BKUS Лиене Смане.

У ребенка имеются хронические сопутствующие заболевания, в связи с чем его состоянию уделяется особое внимание.

Ребенок грудного возраста поступил в больницу 25 октября.