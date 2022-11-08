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Младенцу с тяжелым течением Covid-19 стало лучше

rus.tvnet.lv/LETA
Младенцу с тяжелым течением Covid-19 стало лучше
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Младенец. Иллюстративное фото
Младенец. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Младенец, поступивший в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) в конце октября с тяжелым течением Covid-19, переведен из отделения интенсивной терапии, сообщили агентству LETA в больнице.

В настоящее время ребенок находится на лечении в профильном инфекционном отделении, его состояние улучшается, сообщила главный врач по инфекционным заболеваниям BKUS Лиене Смане.

У ребенка имеются хронические сопутствующие заболевания, в связи с чем его состоянию уделяется особое внимание.

Ребенок грудного возраста поступил в больницу 25 октября.

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