"Наконец-то я чувствую, что рядом мужчина". Александра Курусова рассказала о новых отношениях

Курусова, ранее состоявшая в длительных отношениях со звукорежиссером Оскаром Островским, сейчас находится в новых отношениях - с другим Оскаром, которого не хочет афишировать.

"Я всегда чувствовала себя движущей силой, инициатором в отношениях. Я немного устала от этого", - рассказывает Курусова о причинах разрыва предыдущих отношений. "Последние полтора года казалось, что мы живем как брат с сестрой".

После расставания она уехала в Сингапур, где прожила два года. Там у нее завязались отношения с мужчиной ирландского происхождения. "Сначала казалось, что "Да! Да! Да!". Такая уж я эмоциональная. Но потом все закончилось... И хорошо, что закончилось!"

Однако о своей новой любви Курусова говорит уклончиво, заявляя, что счастье любит тишину. "Наконец-то я чувствую, что рядом мужчина, все здорово!" - признается Александра.

Она предпочитает не афишировать отношения: "Чем тише, чем меньше - тем лучше!". Также эффектная танцовщица не исключает возможности выйти замуж за своего возлюбленного и признается, что была бы готова взять фамилию мужа при создании семьи.