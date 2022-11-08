СМИ: Зеленский примет участие в саммите G20 на Бали по видеосвязи

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", - сказал Никифоров.

Он добавил, что, вероятно, речь идет об онлайн-формате.

Зеленский не выезжал из Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Саммит G20 мог бы стать уникальным местом, где президенты России и Украины оказались бы в одном помещении, но, вероятно, это и есть одна из причин, по которым их прибытие на Бали до сих пор не подтверждено.

Владимир Путин сам говорил 31 октября, что решение о его участии в саммите еще не принято. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков вчера обещал, что окончательное решение будет объявлено на этой неделе.

Президент принимающей саммит Индонезии Джоко Видодо вчера же сказал, что, по его впечатлениям, Путин на саммит не приедет. Сегодня, однако, Видодо сказал в интервью Bloomberg, что прибытие и Путина, и Зеленского возможно, "если позволит ситуация".

Зеленский 3 ноября заявлял, что если Путин примет участие в саммите, то ни он, ни кто-либо из представителей Украины участвовать в нем не будет.

RUS TVNET уже сообщал о том, что президент Украины готов вести мирные переговоры лишь со следующим лидером России.