Эрдоган по-прежнему не готов дать "зеленый свет" расширению НАТО

Турция по-прежнему не готова дать согласен на вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции по окончании встречи со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном в Анкаре во вторник, 8 ноября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Швеция делает "позитивные шаги" в верном направлении, но, чтобы ее членство в Североатлантическом альянсе стало реальностью, необходимы дальнейшие действия. Эрдоган сообщил, что ждет большего прогресса от встречи представителей Швеции, Финляндии и Турции, которую запланировано провести в Стокгольме в конце ноября.

В свою очередь Ульф Кристерссон заверил, что его страна полностью выполнит обязательства по меморандуму, который стороны заключили в конце июня. По его словам, это касается и борьбы с терроризмом. "Швеция будет выполнять все обязательства, которые взяла на себя перед Турцией, чтобы противостоять террористической угрозе - как в преддверии членства в НАТО, так и как будущий союзник", - сказал глава шведского правительства.

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