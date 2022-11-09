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Видео ⟩ В Руйиене сосед спас жильцов от пожара

rus.tvnet.lv
В Руйиене сосед спас жильцов от пожара
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Жителям многоэтажки в Руйиене посчастливилось, что один из жильцов был пожарным. Мужчина помог соседям, в квартире которых вспыхнул пожар, сообщает программа Degpunktā.

Пожарный Сандис не остался без работы даже в свой выходной. Понедельник, 7 октября, около 18:00 мужчине позвонила жена и сообщила, что в соседней квартире вспыхнул пожар. Первое, что привлекло внимание жильцов дома, это взорвавшееся от жары окно первого этажа.

Соседи узнали, что дочь хозяйки тоже была в квартире, когда хозяйку квартиры вывели из полного дымом помещения. Сама она не могла этого сказать в стрессовой ситуации, о возможной пострадавшей сообщила спасателям старший по дому.

В квартире часто пьянствовали. Сами хозяева признаются, что пожар начался из-за невнимательности, курения в помещении. Пожарным пришлось выбросить вещи женщины, которые годами хранились в помещении.

Пожарным удалось успешно защитить близлежащие объекты от огня, и Сандис рад, что депо Руиена не является одним из тех, деятельность которых временно хотят приостановить.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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