Предпринимаются ли в этнически разделенном обществе Латвии попытки услышать друг друга? Как быть с теми, кто затаил обиду из-за сноса советских памятников? Что делать с радикально настроенными путинистами в стране? В эфире "Кто вам платит?" обсудили чувствительные для общества Латвии вопросы с экс-президентом Валдисом Затлерсом.
Затлерс: Русские Латвии - не монолитны, диалог в обществе только начинается
О диалоге в обществе Латвии
Этим летом в Латвии начали демонтаж советских памятников, к 15 ноября процесс должен завершиться. Несмотря на некоторые опасения, массовых протестов на этой почве в стране не случилось. В то же время никто не знает, что на самом деле думают те, кого это задело, но они промолчали. Комментируя это, Затлерс высказался так: "На то, что у человека на уме, вообще повлиять невозможно. То есть он сам может делать свои выводы, переоценку, посмотреть на вещи по-другому и на себя посмотреть по-другому.
Последние выборы показали, что община латвийских русских - не монолитная.
Мол, есть кто-то, кто выходит от этой общины и говорит "Вот это так". Оказалось, что это не так, что есть очень разные мнения, и тогда вопрос - кому и какие мнения надо услышать? Этот диалог, я думаю, только начинается".
Затлерс не согласен с тем, что мы ничего не достигли за последние 30 лет в плане диалога друг с другом. "Мы достигли, что мы вообще об этом говорим. Лет 20 назад никто об этом не говорил бы, даже не говорил. Открыто есть те, кто не скрывает своих взглядов, даже если он за Путина. 10% - за Путина и за войну. Ну, это реальность. Это всегда надо слышать, потому что в этом есть какое-то послание - 10% в случае военного конфликта не знают, как они будут поступать".
На предположение, что этот процент гораздо больше, просто люди боятся высказываться из-за возможного преследования, экс-президент возразил:
"Я думаю, что тех, кто за Путина, никто не будет трогать. Трогать будут тех, кто будет призывать к войне или будет помогать большой финансовой или даже военной поддержкой России.
Нам надо понять, на чем построено латвийское государство. Оно построено на мире и свободе. То есть самая большая ценность для нас - человеческая жизнь. А второе - это чтобы люди жили в мире, то есть не убивали друг друга. И здесь проходит эта граница, когда человек просто думает так, что он за Путина, и все нормально. И другое - если он начинает призывать: "Давай пойдем бить украинцев".
Затлерса неприятно удивляет, когда знакомые ему русские негативно высказываются об украинских беженцах, рассуждая, "останутся ли здесь эти хохлы?". Как признался экс-президент, в такие моменты он думает про себя: нормальный же человек, но что он несет-то?
"Люди сбежали оттуда, сбежали от войны, и русские сбежали от войны, от мобилизации. Люди не хотят умирать, они не хотят войны. Украинские беженцы - там не только украинцы, там очень много русских, из Харькова, Мариуполя, Донецка, Луганска, и всех их тоже здесь приняли", - пояснил экс-президент.
О "радикальных путинистах"
По мнению Затлерса, до живущих в Латвии ярых поклонников политики Владимира Путина стоит донести одну простую мысль - быть очень радикальным путинистом не означает, что тебя не будут бомбить и в тебя не будут стрелять.
"Что показал Харьков? Вот это "я - за Путина, я - за Россию, они всегда правы", и вдруг они начнут по тебе здесь стрелять, и тогда проявляется этот парадокс, что ненавистное НАТО - это гарантия, что на тебя не будут падать бомбы, в тебя не будут стрелять", - порассуждал Затлерс.
Отрицание некоторыми латвийцами того, что Россия уничтожает в Украине в том числе гражданские объекты, и отношение к трагедии в Буче как к постановке экс-президент объясняет обыкновенным человеческим восприятием.
"Что еще надо понять? Что мы до сих пор живем в постсоветском периоде. У нас то, что мы получили от Советского Союза, до сих пор тянется. Как будто физически прагматическая сторона человека живет в Европе, европейская очень. То есть эта сторона понимает, даже Элксниньш идет в Конституционный суд, чтобы доказать свое.
А иррациональная часть человека, чисто иррациональная, его мысли, его воспоминания о своей семье, о дедушке, бабушке - она живет в Москве. Даже не в России, в Москве, может быть, немножко в Петербурге, но, я думаю, в основном в Москве. Но через это тоже надо пройти, понять.
Мы не можем просто посадить людей в вагоны, как в старые времена, и куда-то отправить. Нам надо понять, что и у нас есть разные люди, и с ними как-то надо жить вместе".
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