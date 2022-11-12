Затлерс: Русские Латвии - не монолитны, диалог в обществе только начинается

О диалоге в обществе Латвии

Этим летом в Латвии начали демонтаж советских памятников, к 15 ноября процесс должен завершиться. Несмотря на некоторые опасения, массовых протестов на этой почве в стране не случилось. В то же время никто не знает, что на самом деле думают те, кого это задело, но они промолчали. Комментируя это, Затлерс высказался так: "На то, что у человека на уме, вообще повлиять невозможно. То есть он сам может делать свои выводы, переоценку, посмотреть на вещи по-другому и на себя посмотреть по-другому.

Последние выборы показали, что община латвийских русских - не монолитная.

Мол, есть кто-то, кто выходит от этой общины и говорит "Вот это так". Оказалось, что это не так, что есть очень разные мнения, и тогда вопрос - кому и какие мнения надо услышать? Этот диалог, я думаю, только начинается".