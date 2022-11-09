Кто вам платит? ⟩ О тех, для кого в Латвии родной язык - русский

Мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что "в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские". Латвийские русские, русскоязычные Латвии, русскоговорящие Латвии, русскоязычные латыши - в Латвии много обозначений для тех жителей страны, для кого родной язык - русский. В эфире "Кто вам платит?" говорим о русскоязычной идентичности в Латвии в контексте последних событий.