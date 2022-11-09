Мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что "в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские". Латвийские русские, русскоязычные Латвии, русскоговорящие Латвии, русскоязычные латыши - в Латвии много обозначений для тех жителей страны, для кого родной язык - русский. В эфире "Кто вам платит?" говорим о русскоязычной идентичности в Латвии в контексте последних событий.
Кто вам платит? ⟩ О тех, для кого в Латвии родной язык - русский
О тех, для кого в Латвии родной язык - русский
Гости эфира:
- Валдис Затлерс - экс-президент Латвии;
- Денис Ханов - культуролог, доктор гуманитарных наук, ассоциированный профессор.
Темы эфира:
- О множестве обозначений русскоговорящей части общества Латвии и что в себе несет каждое из понятий;
- О русскоязычной идентичности и среде в Латвии - насколько она монолитна?
- Язык, памятники, 9 мая - похоронена ли идея о политической нации в Латвии?
- Есть ли в Латвии русофобия?
- Этническое голосование на выборах и "маргинализация электората" - о национальных партиях и их будущем.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook!
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