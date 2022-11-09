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Кто вам платит? ⟩ О тех, для кого в Латвии родной язык - русский

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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О тех, для кого в Латвии родной язык - русский
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Ребенок с флажком Латвии в общественном транспорте. Фото носит иллюстративный характер.
Ребенок с флажком Латвии в общественном транспорте. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Evija Trifanova/LETA

Мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что "в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские". Латвийские русские, русскоязычные Латвии, русскоговорящие Латвии, русскоязычные латыши - в Латвии много обозначений для тех жителей страны, для кого родной язык - русский. В эфире "Кто вам платит?" говорим о русскоязычной идентичности в Латвии в контексте последних событий.

Гости эфира:

  • Валдис Затлерс - экс-президент Латвии;
  • Денис Ханов - культуролог, доктор гуманитарных наук, ассоциированный профессор.

Темы эфира:

  • О множестве обозначений русскоговорящей части общества Латвии и что в себе несет каждое из понятий;
  • О русскоязычной идентичности и среде в Латвии - насколько она монолитна?
  • Язык, памятники, 9 мая - похоронена ли идея о политической нации в Латвии?
  • Есть ли в Латвии русофобия? 
  • Этническое голосование на выборах и "маргинализация электората" - о национальных партиях и их будущем.

Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook!

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