Ночью в Дубени загорелись четыре машины. Полиция просит о помощи

На основании подозрения, что имел место поджог, Государственная полиция возбудила уголовное дело, выясняются точные причины произошедшего и виновные лица.

Государственная полиция обращается к автовладельцам, автомобили которых оборудованы видеорегистраторами и которые могли заснять нарушителя в ночь с 6 на 7 ноября. Также полиция просит отозваться свидетелей.

Полиция просит присылать видеоматериалы на электронную почту kanc@kurzeme.vp.gov.lv, указав в теме письма "О поджоге автомобилей в Дубени". Можно звонить по номеру 110. Анонимность гарантируется.