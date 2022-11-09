В понедельник, 7 ноября, около 3:00 ночи в Государственную полицию поступила информация о том, что в Дубени на улице Куршу, 10, горят четыре автомобиля.
Ночью в Дубени загорелись четыре машины. Полиция просит о помощи
Ночью в Дубени загорелись четыре машины. Полиция просит о помощи
На основании подозрения, что имел место поджог, Государственная полиция возбудила уголовное дело, выясняются точные причины произошедшего и виновные лица.
Государственная полиция обращается к автовладельцам, автомобили которых оборудованы видеорегистраторами и которые могли заснять нарушителя в ночь с 6 на 7 ноября. Также полиция просит отозваться свидетелей.
Полиция просит присылать видеоматериалы на электронную почту kanc@kurzeme.vp.gov.lv, указав в теме письма "О поджоге автомобилей в Дубени". Можно звонить по номеру 110. Анонимность гарантируется.
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