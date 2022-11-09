Умер вокалист и основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти

О смерти Маккаферти в социальных сетях сообщил другой основатель группы, бас-гитарист Пит Эгнью.

"Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриан и семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов", - написал на странице группы в Facebook последний из действующих участников оригинального состава Nazareth, бас-гитарист Пит Эгнью.

О причинах смерти Маккаферти не сообщается, но известно, что он страдал хронической обструктивной болезнью легких и язвой желудка.

Дэн Маккаферти был бессменным лидером Nazareth с момента основания группы в 1968 году. Вместе с Маккаферти группа выпустила 23 студийных альбома. В начале 1990 года Nazareth стала одной из первых западных групп, побывавших в СССР с концертом.

В 2013-м, спустя 45 лет музыкальной деятельности, Маккаферти покинул группу из-за проблем со здоровьем. После него вокалистами Nazareth были Линтон Осборн и Карл Сентанс.