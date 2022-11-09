VDD: Полицейские необоснованно применили силу, пострадали подростки

В конце октября VDD направило в прокуратуру уголовное дело против двух должностных лиц Рижского регионального управления Госполиции - за превышение служебных полномочий и бездействие.

VDD получило доказательства того, что указанные полицейские прибыли на место возможного преступления и один из них необоснованно применил физическую силу и специальные средства в отношении двух несовершеннолетних, не причастных к совершению преступления.

В связи с инцидентом сотрудник полиции уволен со службы.

Также установлено, что другой сотрудник полиции, видя противоправные действия своего коллеги, не пресек их, а также не сообщил о них в установленном законом порядке, тем самым поставив под угрозу охраняемые законом интересы несовершеннолетних.