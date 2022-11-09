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VDD: Полицейские необоснованно применили силу, пострадали подростки

rus.tvnet.lv/LETA
VDD: Полицейские необоснованно применили силу, пострадали подростки
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Полиция Латвии
Полиция Латвии Фото: Valsts policija

Бюро внутренней безопасности (VDD) просит прокуратуру начать уголовное преследование в отношении двух полицейских за необоснованное применение физической силы и специальных средств в отношении подростков, сообщили агентству LETA в VDD.

В конце октября VDD направило в прокуратуру уголовное дело против двух должностных лиц Рижского регионального управления Госполиции - за превышение служебных полномочий и бездействие.

VDD получило доказательства того, что указанные полицейские прибыли на место возможного преступления и один из них необоснованно применил физическую силу и специальные средства в отношении двух несовершеннолетних, не причастных к совершению преступления.

В связи с инцидентом сотрудник полиции уволен со службы.

Также установлено, что другой сотрудник полиции, видя противоправные действия своего коллеги, не пресек их, а также не сообщил о них в установленном законом порядке, тем самым поставив под угрозу охраняемые законом интересы несовершеннолетних.

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