Рижская дума в среду дала Рижскому агентству памятников задание демонтировать несколько прославляющих советский режим объектов.
Серп и молот наконец исчезнут с улиц Риги
Серп и молот наконец исчезнут с улиц Риги
Будут демонтированы элементы фасада с серпом и молотом на улице Калнциема, 57, и Бривибас гатве, 318, а также пластина с надписью "Призыв к будущим поколениям открыть 9 мая 2045 года" на Ганибу дамбис, 24.
В свою очередь 46 элементов перил на набережной Даугавы, которые находятся на улице Мукусалас и на которых изображен серм и молот, будут демонтированы во время реконструкции Мукусальского променада.
Напомним, согласно решению Сейма, прославляющие тоталитарные режимы объекты необходимо демонтировать до 15 ноября.
В свою очередь 25 августа в Риге, в парке Победы, был демонтирован самый большой в странах Балтии памятник, в том числе 79-метровый обелиск.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!