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Серп и молот наконец исчезнут с улиц Риги

rus.tvnet.lv
Серп и молот наконец исчезнут с улиц Риги
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Перила с серпом и молотом
Перила с серпом и молотом Фото: Renāte Briede/LETA

Рижская дума в среду дала Рижскому агентству памятников задание демонтировать несколько прославляющих советский режим объектов.

Будут демонтированы элементы фасада с серпом и молотом на улице Калнциема, 57, и Бривибас гатве, 318, а также пластина с надписью "Призыв к будущим поколениям открыть 9 мая 2045 года" на Ганибу дамбис, 24.

В свою очередь 46 элементов перил на набережной Даугавы, которые находятся на улице Мукусалас и на которых изображен серм и молот, будут демонтированы во время реконструкции Мукусальского променада.

Напомним, согласно решению Сейма, прославляющие тоталитарные режимы объекты необходимо демонтировать до 15 ноября.

В свою очередь 25 августа в Риге, в парке Победы, был демонтирован самый большой в странах Балтии памятник, в том числе 79-метровый обелиск.

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