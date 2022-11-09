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Dobeles dzirnavnieks ответило на заявление Ольги Камбалы о "чухне"

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Dobeles dzirnavnieks ответило на заявление Ольги Камбалы о "чухне"
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Ольга Камбала
Ольга Камбала Фото: publicitātes

Высказывание звезды шоу-бизнеса и жены Каспара Камбалы Ольги: "Люди едут из какой-то чухни, из Добеле там..." вызвало конкретную бурю в соцсетях. На ее высказывание ответило предприятие Dobeles dzirnavnieks.

Dobeles dzirnavnieks в соцсетях поделилось сообщением, в котором обращается к Камбале:

"Привет Ольге от крупнейшего в Латвии производителя продуктов питания! Спасибо за популяризацию нашего города! Пусть живет чухня!"

Напомним, в Twitter быстро распространяется видео, на котором Камбала видна во время записи подкаста ZiliRozā. В нем она рассказывала, как вместе с мужем, бывшим спортсменом Каспаром Камбалой, принимала участие в выставке в Риге, где продавали продукты собственного производства.

В частности, она заявила: "Мы оба стояли у стойки, и люди ехали из какой-то чухни, из Добеле там..."

Это заметили известные в обществе люди, в том числе Лаурис Рейникс и Дарта Даневича.

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