Большой ажиотаж вызвали высказывания предпринимательницы и звезды реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольги Камбалы, где она назвала Добеле "чухней". Теперь сама Ольга, а также ее муж, экс-спортсмен Каспар Камбала, отреагировали на поднятую шумиху.
"Вся Латвия на самом деле чухня": супруги Камбала о своих высказываниях про Добеле
Ольга в сторис Instagram в среду, 9 ноября, вечером обратилась к своим подписчикам, а также к предприятиям из Добеле, которые обратили внимание на сказанное ей. "Спасибо всем предпринимателям из Добеле, что позволили мне быть вашим лицом!" - сказала с улыбкой Камбала.
Однако позже она отметила, что получила ряд негативных комментариев, и не скрывала возмущения по этому поводу.
Также в ситуацию вмешался муж Ольги Каспар - он поделился посланием в своих сторис, в которых не обошлось без мата. "Привет всем жителям Добеле, которые очень обиделись на то, что моя жена сказала в каком-то интервью, что Добеле - это чухня. (...) Чухня означает, что это где-то далеко, где-то в сельской местности. Это не значит, что там нет крутых людей, что там что-то не происходит, что там нет ничего интересного... Но вы маленькие!
Вся Латвия на самом деле чухня, если смотреть в мировом масштабе", - сказал Камбала.
После этого он лично обратился к тем жителям Добеле, которые высказывали грубые комментарии в адрес его жены: "Все вы, чухняне, кроме тех немногих, которые пишут спасибо за то, что имя Добеле оставили на карте Латвии, - это не было оскорблением.
Но если вы оскорбились, показываете свою ненависть, обзываетесь - вы лохи!
(...) Несите имя [Добеле] с честью, гордитесь, говорите что-нибудь крутое, вместо того, чтобы обвинять и ругаться!"
"Я играл [в баскетбол] в Лас-Вегасе, Стамбуле, Real Madrid - люди не знали о Латвии! Добеле - это чухня", - сказал Камбала.
Супруги Камбала собираются отправиться в Добеле на следующей неделе, чтобы исследовать ныне знаменитый город. "Расскажи, что там крутого - поедем и покажем!"
Через некоторое время Каспар поделился новой сторис, в которой объяснил свой порыв гнева. "Уважаемые жители Добеле! У вас, наверное, классный город, у вас там много всего происходит, у вас есть хорошие места, хорошие люди, но есть такие, которые сегодня вечером все время матерятся и обзываются, я просто обратился к ним и вернул им то, что заслужили. Добеле - претензий к вам у меня никаких нет.
"Чухня" означает что-то далеко.
Никто в мире не знает о Латвии! Не надо париться из-за того, что вам сказали, что вы находитесь где-то далеко, о чем никто не знает. Красивые, крутые люди, ну тогда покажите это! Мы будем у вас через неделю!"