"Вся Латвия на самом деле чухня": супруги Камбала о своих высказываниях про Добеле

Ольга в сторис Instagram в среду, 9 ноября, вечером обратилась к своим подписчикам, а также к предприятиям из Добеле, которые обратили внимание на сказанное ей. "Спасибо всем предпринимателям из Добеле, что позволили мне быть вашим лицом!" - сказала с улыбкой Камбала.

Однако позже она отметила, что получила ряд негативных комментариев, и не скрывала возмущения по этому поводу.

Также в ситуацию вмешался муж Ольги Каспар - он поделился посланием в своих сторис, в которых не обошлось без мата. "Привет всем жителям Добеле, которые очень обиделись на то, что моя жена сказала в каком-то интервью, что Добеле - это чухня. (...) Чухня означает, что это где-то далеко, где-то в сельской местности. Это не значит, что там нет крутых людей, что там что-то не происходит, что там нет ничего интересного... Но вы маленькие!

Вся Латвия на самом деле чухня, если смотреть в мировом масштабе", - сказал Камбала.