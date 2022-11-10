Фото ⟩ Жители встревожены ситуацией на берегу Аматы. Комментарий Управления по защите природы

"Аматская геотропа - один из излюбленных маршрутов поклонников длинных походов. Согласно установленным нами счетчикам посетителей, в этом году тропу посетили почти 20 тысяч туристов. Тропа создана как на государственной, так и на частной земле, и владелец сейчас проводит лесоразработку. Заботясь о безопасности посетителей, на время лесоразработки тропу закрыли для посещения. В это время желающих призывают ознакомиться с другими тропами Гауйского национального парка, которые еще остались неисхоженными и ярко раскрывают многообразие парка", - отмечает директор управления Видземской региональной администрации DAP Роланд Аузиньш.