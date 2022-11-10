Чт, 10.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Жители встревожены ситуацией на берегу Аматы. Комментарий Управления по защите природы

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
Жители встревожены ситуацией на берегу Аматы. Комментарий Управления по защите природы
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Родион Салтанов/Facebook.com

Жители в соцсетях выражают тревогу по поводу ситуации в Национальном парке Гауя на берегу Аматы - любитель пеших походов опубликовал в Facebook фотографии с вырубленными деревьями и конкретно разъезженной почвой в излюбленном среди отдыхающих месте.

Родион опубликовал в Facebook пост с фотографиями находящегося в самом центре Национального парка Гауя участка Аматской геотропы. Он не понимает - как можно в национальном парке вдоль одной из самых красивых рек Латвии "на протяжении 10 километров рубить многолетние деревья?".

По этой причине он риторически вопрошает: "какого размера взятку нужно дать", чтобы осуществлять здесь такие действия?!

"Действительно ли не могли оставить нетронутой защитную полосу в 30-40 метров? Понимаю, что почти каждый уголок Латвии кому-то продан. Но это не означает, что, например, Гризинькалнс стоит выкопать, так как кому-то нужен песок", - отмечает любитель походов Родион.

Фото: Родион Салтанов/Facebook.com
Фото: Родион Салтанов/Facebook.com

Его постом поделились почти 1,5 тысячи пользователей Facebook.

Комментарий Управления по защите природы (DAP)

Специалисты DAP поясняют, что Аматская геотропа тянется как через государственную собственность, так и местами пересекает частную собственность. В лесу на частной собственности констатировано нашествие восьмизубого короеда, и согласно выданным Государственной службой леса (VMD) и DAP санитарным заключениям о соответствии намечаемых работ плану ведения лесного хозяйства и нормативной базе Гауйского национального парка VMD выдано подтверждение на проведение санитарной вырубки деревьев.

DAP публично проинформировало о проведении работ 3 ноября, опубликовав информацию на сайте управления и в соцсетях.

"Аматская геотропа - один из излюбленных маршрутов поклонников длинных походов. Согласно установленным нами счетчикам посетителей, в этом году тропу посетили почти 20 тысяч туристов. Тропа создана как на государственной, так и на частной земле, и владелец сейчас проводит лесоразработку. Заботясь о безопасности посетителей, на время лесоразработки тропу закрыли для посещения. В это время желающих призывают ознакомиться с другими тропами Гауйского национального парка, которые еще остались неисхоженными и ярко раскрывают многообразие парка", - отмечает директор управления Видземской региональной администрации DAP Роланд Аузиньш.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх