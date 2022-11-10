Жители в соцсетях выражают тревогу по поводу ситуации в Национальном парке Гауя на берегу Аматы - любитель пеших походов опубликовал в Facebook фотографии с вырубленными деревьями и конкретно разъезженной почвой в излюбленном среди отдыхающих месте.
Фото ⟩ Жители встревожены ситуацией на берегу Аматы. Комментарий Управления по защите природы
Родион опубликовал в Facebook пост с фотографиями находящегося в самом центре Национального парка Гауя участка Аматской геотропы. Он не понимает - как можно в национальном парке вдоль одной из самых красивых рек Латвии "на протяжении 10 километров рубить многолетние деревья?".
По этой причине он риторически вопрошает: "какого размера взятку нужно дать", чтобы осуществлять здесь такие действия?!
"Действительно ли не могли оставить нетронутой защитную полосу в 30-40 метров? Понимаю, что почти каждый уголок Латвии кому-то продан. Но это не означает, что, например, Гризинькалнс стоит выкопать, так как кому-то нужен песок", - отмечает любитель походов Родион.
Его постом поделились почти 1,5 тысячи пользователей Facebook.
Комментарий Управления по защите природы (DAP)
Специалисты DAP поясняют, что Аматская геотропа тянется как через государственную собственность, так и местами пересекает частную собственность. В лесу на частной собственности констатировано нашествие восьмизубого короеда, и согласно выданным Государственной службой леса (VMD) и DAP санитарным заключениям о соответствии намечаемых работ плану ведения лесного хозяйства и нормативной базе Гауйского национального парка VMD выдано подтверждение на проведение санитарной вырубки деревьев.
DAP публично проинформировало о проведении работ 3 ноября, опубликовав информацию на сайте управления и в соцсетях.
"Аматская геотропа - один из излюбленных маршрутов поклонников длинных походов. Согласно установленным нами счетчикам посетителей, в этом году тропу посетили почти 20 тысяч туристов. Тропа создана как на государственной, так и на частной земле, и владелец сейчас проводит лесоразработку. Заботясь о безопасности посетителей, на время лесоразработки тропу закрыли для посещения. В это время желающих призывают ознакомиться с другими тропами Гауйского национального парка, которые еще остались неисхоженными и ярко раскрывают многообразие парка", - отмечает директор управления Видземской региональной администрации DAP Роланд Аузиньш.
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