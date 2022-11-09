В Пурвциемсе прохожий заметил валяющийся на газоне у образовательного учреждения гранатомет. Это ему показалось подозрительным и он решил связаться с полицией. Как сообщает передача Degpunktā, произошедшее у школы вызвало у жителей двоякие чувства.
В Пурвциемсе у школы нашли гранатомет
В Пурвциемсе у школы нашли гранатомет
Некоторые из прохожих, которые заметили находку еще до прибытия полиции, посчитали, что предмет не опасен, тогда как другие начали очень серьезно беспокоиться за свою безопасность.
О том, как предмет мог попасть на территорию школы, информации пока нет.
Сотрудникам Государственной полиции при сотрудничестве с Национальными вооруженными силами удалось предмет классифицировать. Это был гранатомет без снаряда.
Так как предмет не был взрывоопасным, не возникло необходимости присылать на место происшествия саперов. Находку с места происшествия увезла полиция.
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