В Пурвциемсе у школы нашли гранатомет

Некоторые из прохожих, которые заметили находку еще до прибытия полиции, посчитали, что предмет не опасен, тогда как другие начали очень серьезно беспокоиться за свою безопасность.

О том, как предмет мог попасть на территорию школы, информации пока нет.

Сотрудникам Государственной полиции при сотрудничестве с Национальными вооруженными силами удалось предмет классифицировать. Это был гранатомет без снаряда.

Так как предмет не был взрывоопасным, не возникло необходимости присылать на место происшествия саперов. Находку с места происшествия увезла полиция.

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