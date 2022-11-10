Жителям дома в Вецмилгрависе некуда выбрасывать мусор: все контейнеры пропали

Ранее контейнеры, предусмотренные для нескольких многоквартирных домов, находились на принадлежащей Рижской думе земле. Жители выяснили, что власти потребовали контейнеры оттуда убрать. Обоснование - загрязнение территории. Самоуправление обратилось с призывом убрать контейнеры как к домоуправлению, так и к компании, обеспечивающей вывоз мусора.

Представитель Eco Baltia vide признал, что контейнеры действительно увезли. Как указывают жители, им пришлось шесть дней незаконно использовать контейнеры, предусмотренные для других домов.

Жители хотят сортировать мусор, экономя таким образом средства. Однако им это уже два месяца запрещено.

Представитель Rīgas namu apsaimniekotājs Игорь Трубко рассказал, что к обслуживающей отходы компании еще в сентябре обратились с просьбой привезти сортировочные контейнеры, но их так и не услышали.

С этим не согласны представители Eco Baltia vide. Информация от домоуправа получена, однако необходимые шаги до конца не сделаны.

Жители сменили домоуправление совсем недавно, однако теперь не исключено, что придется делать это снова.

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