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"Согласие" перед съездом пересчитает членов партии

rus.tvnet.lv/LETA
"Согласие" перед съездом пересчитает членов партии
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Лидер "Согласия" Янис Урбанович
Лидер "Согласия" Янис Урбанович Фото: Zane Bitere / LETA

Перед организацией съезда партия "Согласие" проведет пересчет своих членов.

Как сообщил многолетний лидер партии Янис Урбанович, несмотря на то, что съезд планировалось организовать в конце осени, некоторые члены партии выразили желание провести повторную регистрацию всех членов партии.

Цель перерегистрации - выяснить, сколько членов насчитывает "Согласие" и не произошел ли после череды проблем массовый отток членов из ее рядов.

Повторная регистрация продлится до начала декабря. Выяснив актуальные данные, партия определит легитимность съезда.

"Мы будем знать, с какими мандатами членов партии делегаты будут участвовать в съезде, а не иллюзорный список", - пояснил Урбанович.

После этого будет объявлено о созыве съезда, на котором предстоит переизбрать руководство партии, так как после ее провала на выборах в 14-й Сейм Урбанович уйдет с поста ее руководителя.

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