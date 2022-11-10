"Согласие" перед съездом пересчитает членов партии

Как сообщил многолетний лидер партии Янис Урбанович, несмотря на то, что съезд планировалось организовать в конце осени, некоторые члены партии выразили желание провести повторную регистрацию всех членов партии.

Цель перерегистрации - выяснить, сколько членов насчитывает "Согласие" и не произошел ли после череды проблем массовый отток членов из ее рядов.

Повторная регистрация продлится до начала декабря. Выяснив актуальные данные, партия определит легитимность съезда.

"Мы будем знать, с какими мандатами членов партии делегаты будут участвовать в съезде, а не иллюзорный список", - пояснил Урбанович.

После этого будет объявлено о созыве съезда, на котором предстоит переизбрать руководство партии, так как после ее провала на выборах в 14-й Сейм Урбанович уйдет с поста ее руководителя.