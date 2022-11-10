В Зиепниеккалнсе произошло ДТП с участием трех машин; одна перевернулась

Автомобиль Volvo ехал со стороны улицы Тирайнес и хотел пересечь все четыре полосы через Виенибас гатве, чтобы поехать в направлении Марупе, но маневр водителя завершился весьма печально. Он зацепил двигавшийся по главной дороге Peugeot, который, в свою очередь, врезалась в стоящий на перекрестке Volkswagen.

От помощи медиков большая часть вовлеченных в аварию отказалась. Врачи Службы неотложной медицинской помощи на месте происшествия осмотрели только пассажира Peugeot. Госпитализация ему не потребовалась.

ДТП осложнило движение и привлекло внимание прохожих. Перестраиваясь в другую полосу, чтобы объехать аварию, в ДТП попала женщина на Audi - она столкнулась с грузовиком.

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