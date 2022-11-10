Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

В докладе Европарламента не менее подробно описана ситуация в Венгрии и Польше. Венгрия стала одной из первой стран, в которой стало известно об использовании властями ПО для слежки за гражданами. Согласно данным Amnesty International, слежка велась за 300 активистов, журналистов, адвокатов. "Использование ПО Pegasus выглядит как целенаправленная стратегия разрушения свободы мнений и СМИ венгерским правительством", - говорится в документе.

В Польше, начиная с прошлого года, возможности использования властями шпионских программ расширены до практически неограниченных. "Права жертв слежки были сильно урезаны, а правовые средства борьбы с ней на практике ничтожны. Правящая партия установила полный контроль, и у жертв нет никакой возможности обратиться куда-либо за помощью", - говорится в докладе.

Нужны правила для шпионского ПО и контроль за его использованием

Amnesty International уже собрала более 100 000 подписей под петицией в ООН с требованием прекратить продажу и распространение шпионского программного обеспечения. "Существует острая необходимость в лучшей защите прав человека при экспорте технологий слежки, - пишет генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар. - Мы являемся свидетелями глобального кризиса, вызванного применением шпионского ПО, при котором целенаправленные вторжения в частную жизнь журналистов, активистов и юристов используются для того, чтобы их запугать и заставить замолчать". По словам Калламар, государства-члены ООН должны прекратить использовать сами или мириться с применением таких программ в качестве инструмента подавления.