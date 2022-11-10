Дзинтарс: без "Объединенного списка" коалицию сформировать невозможно

Он считает, что "Новое Единство" и ОС должны найти компромисс и двигаться дальше.

Как указал Дзинтарс, Нацобъединение понимает аргументы и "Нового Единства", и ОС, но также считает обоснованным аргумент ОС о том, что правительство должно найти механизмы для введения горизонтального управления.

Как сообщалось, если ОС на этой неделе не даст ответа относительно распределения сфер ответственности в правительстве, предложенного Кариньшем, формирование коалиции может провалиться.

Кариньш в среду после встречи с представителями ОС выразил надежду на то, что ОС даст ответ на его предложение о сферах ответственности до конца недели.