Представители Национального объединения и "Нового Единства" согласны, что в 14-м Сейме невозможно сформировать коалицию, в которую не вошли бы все три партии, участвующие в ее формировании - Нацобъединение, "Новое Единство" и "Объединенный список" (ОС), сказал журналистам председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс после встречи с представителями "Нового Единства".
Дзинтарс: без "Объединенного списка" коалицию сформировать невозможно
Дзинтарс: без "Объединенного списка" коалицию сформировать невозможно
Он считает, что "Новое Единство" и ОС должны найти компромисс и двигаться дальше.
Как указал Дзинтарс, Нацобъединение понимает аргументы и "Нового Единства", и ОС, но также считает обоснованным аргумент ОС о том, что правительство должно найти механизмы для введения горизонтального управления.
Как сообщалось, если ОС на этой неделе не даст ответа относительно распределения сфер ответственности в правительстве, предложенного Кариньшем, формирование коалиции может провалиться.
Кариньш в среду после встречи с представителями ОС выразил надежду на то, что ОС даст ответ на его предложение о сферах ответственности до конца недели.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова