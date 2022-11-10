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Хорватия войдет в шенгенскую зону

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Хорватия войдет в шенгенскую зону
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Флаг Хорватии и Евросоюза
Флаг Хорватии и Евросоюза Фото: REUTERS/Nikola Solic/Scanpix

Европейский парламент в четверг, 10 ноября, одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.

Вступление Хорватии в зону Шенгенского соглашения было одобрено 534 голосами, еще 53 члена Европарламента проголосовали против, 25 - воздержались.

Теперь решение об отмене внутреннего контроля должен принять Совет ЕС, после чего Хорватия станет полноправным членом Шенгенского соглашения.

"Хорватия прошла полную оценку членства в Шенгене из всех стран ЕС. Европарламент полностью согласен: отмена контроля на внутренних границах должна состояться до конца этого года!", - заявил после голосования докладчик Пауло Рангель.

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