Европейский парламент в четверг, 10 ноября, одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.
Хорватия войдет в шенгенскую зону
Хорватия войдет в шенгенскую зону
Вступление Хорватии в зону Шенгенского соглашения было одобрено 534 голосами, еще 53 члена Европарламента проголосовали против, 25 - воздержались.
Теперь решение об отмене внутреннего контроля должен принять Совет ЕС, после чего Хорватия станет полноправным членом Шенгенского соглашения.
"Хорватия прошла полную оценку членства в Шенгене из всех стран ЕС. Европарламент полностью согласен: отмена контроля на внутренних границах должна состояться до конца этого года!", - заявил после голосования докладчик Пауло Рангель.
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