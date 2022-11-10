Демонтаж памятника в Тукумском крае: найдены захоронения красноармейцев

В ходе демонтажных работ, инициированных мэрией, под подлежащим демонтажу памятником неожиданно были обнаружены захоронения 50-55 воинов. По документам их там уже не должно быть. Перезахоронение организовало объединение "Легенда" и его лидер Талис Эшмитс.

В среду, 9 ноября, состоялось перезахоронение красноармейцев времен Второй мировой войны. С кладбища в городке Яунсате на кладбище солдат Красной (Советской) Армии в Ирлавской волости.

Церемонию перезахоронения возглавили священник Илмарс Кравалис, капеллан Национальных вооруженных сил, и отец Максим, православный священник.

По словам одного из активистов ассоциации, работа по уточнению имен велась достаточно долго и в этом перезахоронении все точно. Но работа еще продолжается, потому что во многих могилах до сих пор есть расхождения в именах.

Ассоциация "Поисковый отряд "Легенда" была зарегистрирована в 2002 году, по данным Firmas.lv. За время своей деятельности ассоциация нашла около 15 000 человек, пропавших без вести во время двух мировых войн, говорится в сообщении на сайте ассоциации.