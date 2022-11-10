Ринкевич: На любой шаг России последует адекватный и твердый ответ Латвии

В четверг, 10 ноября, посла Латвии в России Мариса Риекстиньша вызвали в МИД РФ, где заявили "решительный протест" в связи со сносом советских памятников и "противоправными действиями в отношении российской собственности"

В российском МИД отметили, что вся ответственность "за эти и другие враждебные действия" целиком ложится на латвийскую сторону.

"Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", - говорится в заявлении МИД РФ.

В ответ на это Эдгар Ринкевич заявил, что: "После вторжения России в Украину и всех ее действий, которые мы видели и слышали,

мне сложно представить, какие могут быть асимметричные шаги, которые были бы ужасно болезненными. Пусть сами объяснят".

Он также утверждает, что Латвия не боится подобной риторики и угроз.

"У нас тоже есть ответные шаги, если кто-то здесь попытается угрожать и что-то сделать. Пусть успокоятся. Если бы Россия не вторглась в Украину, ее отношения не достигли бы нулевого уровня", - сказал министр.

Ринкевич говорит, что у Латвии тоже достаточно много претензий к действиям посольства России.

"У нас также есть возможность предпринять такие шаги, какие мы сочтем нужными. И если нужно, мы их тоже предпримем. Пусть не угрожают", - добавил Ринкевич.

У Латвии достаточно возможностей отреагировать дипломатично, если Россия решит заняться ссорами или выпадами в адрес нашей страны. Никакой толерантности не будет, и на любой шаг России последует адекватная, твердая и жесткая реакция, сказал Ринкевич.