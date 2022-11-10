Посла Латвии в России вызвали в МИД РФ из-за сноса памятников. Обещают "асимметричный ответ"

В российском МИД отметили, что вся ответственность "за эти и другие враждебные действия" целиком ложится на латвийскую сторону.

"Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", - говорится в заявлении МИД РФ.

Как сообщалось, в июле Сеймом Латвии был принят закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", согласно которому самоуправления должны демонтировать объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, не позднее 15 ноября.

Напомним, в среду, 9 ноября, в Резекне был снесен памятник "Освободителям Резекне", известный в городе как "Алеша".

В ночь на 31 октября был снесен советский памятник в Даугавпилсе, а в августе в Риге демонтировали памятник в парке Победы, в том числе 79-метровый обелиск.