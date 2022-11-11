Наблюдая за российскими пропагандистскими передачами последних недель, приходится признать, что в их сообщениях наступил некоторый застой и однообразие. Главная задача пропагандистов все та же - "промыть мозги" российской общественности, чтобы она не устала от затянувшейся войны в Украине и не начала задавать неудобные вопросы правительству.
За занавесом: россиянам рассказывают о Европе, которая зимой погрузится во мрак и холод
Основными темами кремлевских идеологов по-прежнему остаются "священная" война против "коллективного Запада", который хочет уничтожить Россию, поэтому война на Украине - это вопрос существования государства-агрессора, "быть или не быть". В то же время продолжаются демонизация Запада и нарративы о его порочности и разложении, которые идут рука об руку с нарративом о возрождении нацизма. Постоянно сообщается о Европе, которая зимой погрузится во мрак и холод, и о масштабных протестах против правительств западных стран. С другой стороны, о событиях на фронте сообщается, что у украинцев не получается наступление, они несут только потери, тогда как российская армия вот-вот пополнится резервами мобилизованных и в следующем году начнет широкомасштабную контрнаступление.
Схема пропагандистов отработана до мельчайших деталей - поддержание чувства опасности в российском обществе, подчеркивание при этом русского исторического миссионерства и роли спасителя человечества, демонизация и дискредитация оппонента, то есть "коллективного Запада". Фактически, пропагандисты хотят накормить общественность сказкой о том, что происходит столкновение сил тьмы и света, а миссия России - спасти мир от царящего на Западе сатанизма.
Энергетический геноцид
Также на прошлой неделе идеологический истеблишмент государства-агрессора продолжал радоваться ракетным ударам России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Так, например, 31 октября в программе "60 минут" ее ведущая Ольга Скабеева с нескрываемой радостью сообщила, что за последние недели в Украине разрушено 18 объектов критической инфраструктуры, в основном ТЭЦ и ГЭС. Беззастенчиво демонстрируются кадры украинских городов, погруженных во тьму, сообщается о нехватке воды и остановке движения поездов. Русские ни в коем случае не считают эту стратегию открытым нападением на мирных жителей. Более того, президент России Владимир Путин признал, что эти удары были ответом на атаки украинских беспилотников на российские корабли в Севастополе.
Между тем советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подаляк говорит: "Скажем откровенно, Российская Федерация осуществляет "энергетический геноцид", но Киев и Украина выдержат. Простой план обороны: защита воздушного пространства, критически важной инфраструктуры, оптимизация энергопотребления. Страна эффективно справится с этими вызовами. Мы работаем над решениями в тесном сотрудничестве с нашими партнерами".
К сожалению, ситуация в столице Украины очень плохая. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей готовиться к худшему и предупредил, что если Россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру страны, киевлянам следует приготовиться к тому, что при температуре ниже нуля не будет электричества, воды и тепла. "Мы делаем все, чтобы этого избежать. Но, будем честными, наши враги делают все, чтобы город остался без тепла, без электричества, без водоснабжения, чтобы мы все умерли. От того, насколько мы будем готовы к разным ситуациям, зависит будущее государства и каждого из нас", - подчеркнул Кличко.
Если преступлениями по уничтожению гражданской инфраструктуры оккупанты гордятся, то вызванные российской армией экологические катастрофы и нападения на мирных жителей замалчиваются. Например, в передачах не сообщается о крупномасштабном уничтожении Россией гражданских судов, пришвартованных на берегу Днепра в оккупированном южном районе Херсона. Как сообщает агентство Reuters, Генштаб Украины заявил об утечке топлива с уничтоженных кораблей в дельту реки, а также обвинил российские силы в незаконном присвоении судовых двигателей и другого оборудования. Между тем кремлевские идеологи делают вид, что ничего такого не было.
Путин вынужден идти на уступки
В начале прошлой недели российские пропагандисты хвастались, что зерновая сделка, позволяющая экспортировать украинское зерно, прекращена, потому что Украина использует гуманитарный коридор для нападения на российские корабли. Но после вмешательства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дерзкие идеологи вынуждены были петь уже другую песню. А именно, Путин объявил, что Россия возобновляет свое участие в зерновой сделке. Чтобы это не выглядело слишком откровенной уступкой, утверждалось, что есть гарантии со стороны Турции и обещания со стороны Украины, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных операций. На самом деле, как отмечают некоторые международные аналитики, это была вынужденная уступка Путина.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Влиятельная британская газета The Guardian, ссылаясь на заявление главы аналитического центра R.Politik Татьяны Становой, сообщает, что, прекратив участие в зерновой сделке, Кремль просто попал в ловушку, из которой непонятно как выбраться. "Сделка с зерном была остановлена, но было непонятно, как остановить экспорт зерна. Это было возможно только военными средствами, чего Россия не планировала, - пишет The Guardian. - Как только Россия остановила сделку, быстро стало ясно, что у Москвы нет никаких планов. Когда после консультации с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин совершил унизительный разворот на 180 градусов, единственной уступкой, которую он мог потребовать, были "письменные гарантии" Киева".
Сатанизм и тьма на Западе
В своих передачах пропагандист Владимир Соловьев пытается убедить зрителей в том, что Европа и, конечно же, США наводнены содомитами и что господствующая там идеология - пропаганда ЛГБТ. Соловьев договаривается до того, что война России против Украины якобы является столкновением цивилизаций, и Украина - плацдарм этой войны. Пропагандист также говорит, что Россия, уважая христианские ценности, защищает их от западного сатанизма.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Некоторые участники программ утверждают, что нынешняя международная ситуация точно такая же, как в межвоенный период, когда Россия находилась в окружении недружественных стран. Сейчас России угрожают враждебные Финляндия и страны Балтии.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В то же время идеологи говорят и о более практических вещах, таких как "ценности". А именно, неустанно сообщается, что зимой европейцев ждут темнота и нищета, рассказывается о высокой инфляции на Западе. Разумеется, пропагандисты не обращают внимания на широко прозвучавшую в международной прессе информацию о том, что газохранилища стран Евросоюза заполнены на 91%, что намного больше поставленной цели - 80%.
Хотя грядущая зима будет для Европы непростой и различные меры жесткой экономии уже действуют, это далеко от той катастрофы, о которой рассказывают российские идеологи, пытаясь убедить свое общество в том, что европейцы будут жить без тепла и электричества. Ярким примером является Латвия. Несмотря на то, что в нашей стране действуют различные меры по экономии и, например, ежегодный фестиваль Staro Rīga не состоится, говорить о перебоях с подачей электроэнергии или тепла в государственном масштабе не приходится. Также большинство самоуправлений, включая столицу Ригу, уже объявили о том, что на главных площадях городов будут украшены рождественские елки, состоятся и рождественские ярмарки. Может быть, менее ярко, чем в другие годы, но ни один европейский город не сообщил об отмене своих рождественских базаров. Вопреки заявлениям России о погружении во тьму французская пресса пишет, что в этом году Париж снова украсят рождественские огни, но это будут светодиоды, которые будут выключаться перед наступлением полуночи.
На украинском фронте без перемен
Пока ни одна из сторон не может похвастаться значительными успехами на поле боя. Российские военные корреспонденты продолжают рассказывать, что масштабное контрнаступление состоится в следующем году, а мобилизация существенно изменит ход войны. Между тем об украинских силах сообщается, что они на грани истощения.
Надо сказать, что нет никаких доказательств ни для одного из этих утверждений. Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) сообщает, что "300 000 военнослужащих, призванных Путиным в рамках мобилизационных мероприятий, обеспечивают лишь "небольшие дополнительные наступательные боевые возможности", потому что их сложно обучить. С другой стороны, Генштаб ВСУ сообщает, что к утру воскресенья, 6 ноября, вторгшаяся российская армия потеряла почти 76 тысяч солдат и офицеров. Также было уничтожено более 15 000 единиц различной военной техники.
Также украинская армия сообщает, что за последние сутки уничтожено 490 оккупантов и противник несет большие потери как на южном, так и на северном участках фронта. За последние сутки украинская армия уничтожила 14 оккупантов, пункт управления беспилотниками противника и три склада боеприпасов на юге. На территории страны украинская авиация нанесла 18 ударов по российским оккупантам, в том числе по позициям системы ПВО противника.
Боевые действия на востоке продолжаются, и представитель украинской армии Сергей Череватый заявил, что Бахмут Донецкой области является настоящей "фабрикой смерти" для российских оккупантов. Ежедневно противник отражает несколько волн нападающих. Ежедневно погибает до 100 солдат противника и столько же получает ранения. В направлении Авдеевки ущерб примерно такой же. Также на Луганском направлении - в Сватове и Кременной - оккупанты постоянно несут большие потери. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в Донецкой области противник атакует.
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