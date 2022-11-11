В своих передачах пропагандист Владимир Соловьев пытается убедить зрителей в том, что Европа и, конечно же, США наводнены содомитами и что господствующая там идеология - пропаганда ЛГБТ. Соловьев договаривается до того, что война России против Украины якобы является столкновением цивилизаций, и Украина - плацдарм этой войны. Пропагандист также говорит, что Россия, уважая христианские ценности, защищает их от западного сатанизма.

В то же время идеологи говорят и о более практических вещах, таких как "ценности". А именно, неустанно сообщается, что зимой европейцев ждут темнота и нищета, рассказывается о высокой инфляции на Западе. Разумеется, пропагандисты не обращают внимания на широко прозвучавшую в международной прессе информацию о том, что газохранилища стран Евросоюза заполнены на 91%, что намного больше поставленной цели - 80%.

Хотя грядущая зима будет для Европы непростой и различные меры жесткой экономии уже действуют, это далеко от той катастрофы, о которой рассказывают российские идеологи, пытаясь убедить свое общество в том, что европейцы будут жить без тепла и электричества. Ярким примером является Латвия. Несмотря на то, что в нашей стране действуют различные меры по экономии и, например, ежегодный фестиваль Staro Rīga не состоится, говорить о перебоях с подачей электроэнергии или тепла в государственном масштабе не приходится. Также большинство самоуправлений, включая столицу Ригу, уже объявили о том, что на главных площадях городов будут украшены рождественские елки, состоятся и рождественские ярмарки. Может быть, менее ярко, чем в другие годы, но ни один европейский город не сообщил об отмене своих рождественских базаров. Вопреки заявлениям России о погружении во тьму французская пресса пишет, что в этом году Париж снова украсят рождественские огни, но это будут светодиоды, которые будут выключаться перед наступлением полуночи.