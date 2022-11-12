Российская актриса и певица Настасья Самбурская стала гостьей YouTube-шоу Надежды Стрелец, где рассказала о своем скоротечном браке с актером Кириллом Дыцевичем. Имело место там и домашнее насилие.
Видео ⟩ "Бил меня по лицу": Самбурская о домашнем насилии в браке
"Мы разошлись на седьмой день брака. Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит", - вспоминает она.
Сама она также не стала оставаться дома и уехала в такси. Спустя некоторое время Дыцевич все же пришел в квартиру к Самбурской. Супруг оскорблял ее. Дело дошло и до рукоприкладства. По словам актрисы, были и удары по лицу.
"Началось все с того, что он ночью начал мне звонить раз сто, когда понял, что нафиг не нужен там, куда поперся. Стоит в квартире со словами: "Шлюха, проститутка, иди туда откуда пришла". А это моя квартира, на секунду. И он меня бьет по лицу [...].
Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры", - рассказала она.
Настасья Самбурская добавила, что сняла побои и обратилась в правоохранительные органы, однако тогда никакой реакции не последовало.
Видео: интервью Настасьи Самбурской
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