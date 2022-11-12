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Видео ⟩ "Бил меня по лицу": Самбурская о домашнем насилии в браке

rus.tvnet.lv
"Бил меня по лицу": Самбурская о домашнем насилии в браке
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Настасья Самбурская
Настасья Самбурская Фото: Кадр из видео

Российская актриса и певица Настасья Самбурская стала гостьей YouTube-шоу Надежды Стрелец, где рассказала о своем скоротечном браке с актером Кириллом Дыцевичем. Имело место там и домашнее насилие. 

Настасья Самбурская объяснила, что была категорически против постоянного употребления алкоголя, в то время как ее теперь уже бывший супруг выпивал каждый день.
 
В тот самый день, когда произошла крупная ссора, она просила Кирилла хотя бы один день не принимать алкоголь, однако тот игнорировал ее просьбу. В результате все превратилось в скандал, и Дыцевич обвинил актрису в том, что она его не любит и постоянно скрывает от него что-то.

"Мы разошлись на седьмой день брака. Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит", - вспоминает она. 

 
По словам Самбурской, в какой-то момент разговор перешел на крик и обвинения из-за того, что артистка отказалась показывать свои переписки в телефоне. После этого он принял решение уйти из дома. На вопрос Настасьи вернется ли он домой, экс-супруг ответил, что нет.

Сама она также не стала оставаться дома и уехала в такси. Спустя некоторое время Дыцевич все же пришел в квартиру к Самбурской. Супруг оскорблял ее. Дело дошло и до рукоприкладства. По словам актрисы, были и удары по лицу.

"Началось все с того, что он ночью начал мне звонить раз сто, когда понял, что нафиг не нужен там, куда поперся. Стоит в квартире со словами: "Шлюха, проститутка, иди туда откуда пришла". А это моя квартира, на секунду. И он меня бьет по лицу [...].

 Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры", - рассказала она.

Настасья Самбурская добавила, что сняла побои и обратилась в правоохранительные органы, однако тогда никакой реакции не последовало.

Видео: интервью Настасьи Самбурской

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