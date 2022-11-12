Видео ⟩ "Бил меня по лицу": Самбурская о домашнем насилии в браке

Настасья Самбурская объяснила, что была категорически против постоянного употребления алкоголя, в то время как ее теперь уже бывший супруг выпивал каждый день.

В тот самый день, когда произошла крупная ссора, она просила Кирилла хотя бы один день не принимать алкоголь , однако тот игнорировал ее просьбу. В результате все превратилось в скандал, и Дыцевич обвинил актрису в том, что она его не любит и постоянно скрывает от него что-то.

"Мы разошлись на седьмой день брака. Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит", - вспоминает она.

По словам Самбурской, в какой-то момент разговор перешел на крик и обвинения из-за того, что артистка отказалась показывать свои переписки в телефоне. После этого он принял решение уйти из дома. На вопрос Настасьи вернется ли он домой, экс-супруг ответил, что нет.