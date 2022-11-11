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Эпопея с "чухней" продолжается: веселятся латвийцы и предприятия

rus.tvnet.lv
Эпопея с "чухней" продолжается: веселятся латвийцы и предприятия
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Ольга Камбала
Ольга Камбала Фото: Jānis Škapars/Ekrānuzņēmumi/Apollo.lv kolāža

Заявление Ольги Камбалы о "чухне" многих вдохновило на творческое самовыражение, и теперь пользователи Сети соревнуются в остроумии. 

Многие предприятия использовали флешмоб с "чухней", чтобы в соцсетях и СМИ напомнить о себе, своих продуктах, а также просто высказаться. После ответа Dobeles dzirnavnieks последовали и другие. 

Теперь вы можете сидеть при свечах из Чухни, пить чухнинский чай, поесть чухнинскую отбивную и планировать поездку в Чухню, чтобы насладиться ароматами чухнинской сирени.

С промокодом CUHNA можно получить скидки и более выгодно отправить посылки, приобрести супы, заказать пиццу - даже в Чухню, сходить в салон красоты, а также слетать в Египет и Тенерифе и многое другое. 

Комментарии и вопросы под публикациями нередко так же хороши, как и сами предложения. Один пользователь, например, спросил Omniva: "Акция действует только для рижан, отправляющих в Чухню, или действует для отправки из одной Чухни в другую?"

Но не только предприятия, но и пользователи соцсетей гордятся тем, что родились и выросли в "Чухне".

"Мне нужно посмотреть точное определение слова "чухня" в словаре, потому что я там родился и учился в музыкальной школе. Может Ольга знает что-то, чего не знаю я. Приветствую всех в Чухне и Чухненском крае!"

"Предлагают территориальное разделение Латвии от Камбалы. В 60 км от Риги начинается Чухня - Добеле, конечно, вне этого круга, так что Чухня".

"Меня поражает это удивление по поводу "чухни/не чухни". Давно уже известно, что Рига классная, а чем дальше - тем хуже.

Огре - вообще деревня, но есть случаи и хуже. Например, есть такой Нью-Йорк, оттуда в Ригу на авто вообще не доехать, полная чухня!"

Некоторые пользователи заняты поиском определения слова: 

Надпись на картинке: "Если бы Ольга Камбала в школах преподавала географию"

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