Эпопея с "чухней" продолжается: веселятся латвийцы и предприятия

Многие предприятия использовали флешмоб с "чухней", чтобы в соцсетях и СМИ напомнить о себе, своих продуктах, а также просто высказаться. После ответа Dobeles dzirnavnieks последовали и другие.

Теперь вы можете сидеть при свечах из Чухни, пить чухнинский чай, поесть чухнинскую отбивную и планировать поездку в Чухню, чтобы насладиться ароматами чухнинской сирени.

С промокодом CUHNA можно получить скидки и более выгодно отправить посылки, приобрести супы, заказать пиццу - даже в Чухню, сходить в салон красоты, а также слетать в Египет и Тенерифе и многое другое.

Комментарии и вопросы под публикациями нередко так же хороши, как и сами предложения. Один пользователь, например, спросил Omniva: "Акция действует только для рижан, отправляющих в Чухню, или действует для отправки из одной Чухни в другую?"

Но не только предприятия, но и пользователи соцсетей гордятся тем, что родились и выросли в "Чухне".