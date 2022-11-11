Заявление Ольги Камбалы о "чухне" многих вдохновило на творческое самовыражение, и теперь пользователи Сети соревнуются в остроумии.
Эпопея с "чухней" продолжается: веселятся латвийцы и предприятия
Многие предприятия использовали флешмоб с "чухней", чтобы в соцсетях и СМИ напомнить о себе, своих продуктах, а также просто высказаться. После ответа Dobeles dzirnavnieks последовали и другие.
Теперь вы можете сидеть при свечах из Чухни, пить чухнинский чай, поесть чухнинскую отбивную и планировать поездку в Чухню, чтобы насладиться ароматами чухнинской сирени.
С промокодом CUHNA можно получить скидки и более выгодно отправить посылки, приобрести супы, заказать пиццу - даже в Чухню, сходить в салон красоты, а также слетать в Египет и Тенерифе и многое другое.
Комментарии и вопросы под публикациями нередко так же хороши, как и сами предложения. Один пользователь, например, спросил Omniva: "Акция действует только для рижан, отправляющих в Чухню, или действует для отправки из одной Чухни в другую?"
Но не только предприятия, но и пользователи соцсетей гордятся тем, что родились и выросли в "Чухне".
"Мне нужно посмотреть точное определение слова "чухня" в словаре, потому что я там родился и учился в музыкальной школе. Может Ольга знает что-то, чего не знаю я. Приветствую всех в Чухне и Чухненском крае!"
Jāpameklē vārdnīcā precīza definīcija vārdam "čuhņa", jo es tur piedzimu un mūzikas skolā gāju.😀 Iespējams, Olga zina kaut ko, ko es nezinu. 🤔 Sveiciens visiem čuhņā un čuhņas novadā! #LaiDzīvoČuhņa pic.twitter.com/gFo7sV8BwU— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) November 8, 2022
"Предлагают территориальное разделение Латвии от Камбалы. В 60 км от Риги начинается Чухня - Добеле, конечно, вне этого круга, так что Чухня".
Piedāvāju Kambalas Latvijas teritoriālo dalījumu.— 🌍 Artūrs Luņevs 🇱🇻❤️🇺🇦 (@LArtour) November 10, 202
60 km no Rīgas centra sākas "čuhņa", Dobele, protams, ir ārpus šī apļa, tātad čuhņa. pic.twitter.com/pB7ETromYI
"Меня поражает это удивление по поводу "чухни/не чухни". Давно уже известно, что Рига классная, а чем дальше - тем хуже.
Огре - вообще деревня, но есть случаи и хуже. Например, есть такой Нью-Йорк, оттуда в Ригу на авто вообще не доехать, полная чухня!"
Mani pārsteidz tas pārsteigums par čuhņām/nečuhņām - sen jau zināms, ka Rīga ir cool un jo tālāk, jo sliktāk.— Reinis Znotins 🇱🇻🇺🇦 (@ZeReinis) November 10, 2022
Ogre ir pilnīgi lauki, bet ir arī sliktāki gadījumi. Piemēram, ir tāda Ņujorka, no turienes uz Rīgu ar auto vispār nevar nokļūt, galīga čuhņa!
Некоторые пользователи заняты поиском определения слова:
Есть два значения слова чухня. 1. Чухня о тексте,,говорят чухню,, - говопят чушь,глупость. 2. Чухня о предмете,месте или человеке.Зачуханный город,чухня. Зачуханный человек,чухня И тогда это означает грязный,вонючий неаккуратный.— Ofeira Tuk (@OfeiraTuk) November 10, 2022
Надпись на картинке: "Если бы Ольга Камбала в школах преподавала географию"
Toties visi būtu izcilnieki, jo būtu jāzina tikai Rīga un Čuhņa. Paldies, Olga! pic.twitter.com/R1NrfDEIMx— Spoki.lv (@spokilv) November 9, 2022
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