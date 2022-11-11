В четверг, 10 ноября, в самом сердце Риги открылось новое кафе, объединившее ряд местных создателей контента.
Фото ⟩ Блогеры, тиктокеры и самая стильная молодежь Риги на открытии новой кофейни
Блогеры, тиктокеры и самая стильная молодежь Риги на открытии новой кофейни
В мероприятии приняли участие близкие люди и партнеры по сотрудничеству, а также известные и творческие личности. О музыкальном сопровождении позаботились Артис Вольф и энергичные Very Cool People. Как и положено на открытии, не обошлось без вкусных угощений.
В новом кафе можно будет насладиться обжаренным в Латвии 100-процентным кофе арабика в зернах, а бариста кофейни порадуют гостей различными горячими и холодными кофейными напитками.
Галерея: Открытие Ezīša Kofīšops
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