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Фото ⟩ Блогеры, тиктокеры и самая стильная молодежь Риги на открытии новой кофейни

rus.tvnet.lv
Блогеры, тиктокеры и самая стильная молодежь Риги на открытии новой кофейни
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Открытие Ezīša Kofīšops в Риге
Открытие Ezīša Kofīšops в Риге Фото: Dāvids Stūrmanis

В четверг, 10 ноября, в самом сердце Риги открылось новое кафе, объединившее ряд местных создателей контента.

В мероприятии приняли участие близкие люди и партнеры по сотрудничеству, а также известные и творческие личности. О музыкальном сопровождении позаботились Артис Вольф и энергичные Very Cool People. Как и положено на открытии, не обошлось без вкусных угощений.

В новом кафе можно будет насладиться обжаренным в Латвии 100-процентным кофе арабика в зернах, а бариста кофейни порадуют гостей различными горячими и холодными кофейными напитками.

Галерея: Открытие Ezīša Kofīšops

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