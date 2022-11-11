11 ноября более 500 молодых латвийцев дали торжественную клятву вступить в ряды Яунсардзе. Среди них был и 16-летний Дмитро, юноша из Украины, который нашел временное убежище в Латвии, в Икшкиле.
Видео ⟩ Юноша из Украины вступил в ряды Яунсардзе
Он заявил: "Латвия - очень гостеприимная страна. Я знаю, что здесь меня не оставят на улице, а примут как своего. Я могу только поблагодарить Латвию за то, что она сделала для меня. Яунсардзе подготовит меня к военной службе. Когда я вернусь в Украину, я буду готов".
Отец юноши - военнослужащий Национальной гвардии Украины. "Я очень давно не видел своего отца, когда нам удается общаться, я использую каждую секунду, потому что знаю, что это может быть последний раз", - сказал Дмитро.
Поэтому время, проведенное в Латвии, он использует эффективно, получая военные знания и навыки в рядах Яунсардзе. Вечером 11 ноября он принесет торжественную клятву.
Опекуном Дмитро в Латвии стал Андрис, инструктор Икшкильского отряда Яунсардзе, который познакомился с юношей только этим летом, когда руководил лагерем для детей украинских солдат.
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