Украина строит стену на границе с Беларусью

"Сейчас на юге наши люди встречают наших военных, а на севере кипит другая работа - здесь строят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой - это инженерные заграждения, которые строят на Волыни", - написал он.

Таким образом уже укреплено три километра границы, работы продолжаются.

"Это еще не все, но подробности раскрывать не будем", - добавил чиновник.

"Также работы ведутся и в Ровенской, и Житомирской областях. Строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России", - отметил Тимошенко.

Напомним, что в феврале Россия атаковала Украину, в том числе, с территории Беларуси. Еще в сентябре украинское командование не исключало новых атак или запусков ракет оттуда.

В пятницу, 11 ноября, стало известно, что идущие сейчас совместные российские и белорусские военные учения на территории Беларуси продлены до 21 ноября.

Руководство Украины уже сообщило, что ситуация на границе с Беларусью находится под контролем и что защитники Украины готовы к любому развитию событий.