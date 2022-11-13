"Мы не друзья": Седокова о Меладзе и перезапуске хита "ВИА Гра", который так любит Тимма

"Не оставляй меня, любимый" - это одна из любимых песен мужа Анны Яниса Тиммы.

В 2021 году Янис Тимма съездил в родной дом в Краславе. Он рассказал, что нашел там старую кассету с песней, которую исполняет его жена Анна Седокова. По его словам, эта кассета пролежала в магнитофоне 15 лет.

"Ребята, говорю вам правду. Я даже не знаю, как это объяснить, как это возможно и так далее… Просто посмотрите это видео. Узнаете исполнителя, песню? Этой кассете более 15 лет. Никто не пользовался этим магнитофоном, он стоял в моей комнате. Никто не жил там до и после меня. Все, что находится в этой комнате - только мое", - написал он в своем Instagram.

"У меня около 10-15 кассет, но я включил именно эту кассету и эту песню. Специально найти ее было практически невозможно. Но она была там и ждала меня. Я просто хочу сказать, что никогда не знаешь, что преподнесет тебе жизнь. И чего ожидать. Я люблю тебя, моя женушка, до луны и обратно. Нет ничего невозможного. Это правда", - отметил Тимма.

Согласно последним сторис Анна Седокова находится в Дубае без мужа и детей. Исполнительница регулярно показывает в сторис, как ее муж - латвийский баскетболист Янис Тимма - и сын Гектор проводят время вместе. Ранее она поделилась неожиданными откровениями и призналась, что до встречи с ней Янис "был гуленой", но после изменился.

Спортсмен же рассказал подписчикам, что вылетел в Латвию. В понедельник Янис Тимма сыграет со своей командой в "Арена Рига".