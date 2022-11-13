Популярная певица Анна Седокова выпустила новую версию песни Константина Меладзе "Не оставляй меня, любимый", которую исполняла еще в составе группы "ВИА Гра".
"Мы не друзья": Седокова о Меладзе и перезапуске хита "ВИА Гра", который так любит Тимма
На своей Instagram-странице Анна Седокова постаралась ответить на самые популярные вопросы. Конечно, не обошлось и вопроса про права на песню.
"Права на песню остались у автора. Они не могут мне принадлежать. Я ее не написала. Но я могу ее исполнять. Могу снимать на нее видео. Как я решилась? У меня была старая почта Константина. Я выпила бокал вина и дрожащей рукой отправила несколько предложений. Он ответил положительно и отправил мне контакты людей, чтобы связаться по правам. Мы не друзья. Мы не враги. Мы никто", - написала Анна.
Седокова объяснила, что эта версия песни создавалась почти год. Она сделала больше 10 вариантов аранжировок. Были бесконечные правки. Песня наконец-то готова и уже ротируется в радиоэфирах.
"Сейчас у меня разные чувства. Еще болит, правда. Наверное, нужно с ней выйти на сцену и спеть с залом. Тогда пройдет... Я хочу сказать спасибо всем, кто был частью той моей жизни. Спасибо, что были. Спасибо, что бросили. Иначе я бы никогда не стала тем, кем я есть сейчас", - подытожила Анна.
"Не оставляй меня, любимый" - это одна из любимых песен мужа Анны Яниса Тиммы.
В 2021 году Янис Тимма съездил в родной дом в Краславе. Он рассказал, что нашел там старую кассету с песней, которую исполняет его жена Анна Седокова. По его словам, эта кассета пролежала в магнитофоне 15 лет.
"Ребята, говорю вам правду. Я даже не знаю, как это объяснить, как это возможно и так далее… Просто посмотрите это видео. Узнаете исполнителя, песню? Этой кассете более 15 лет. Никто не пользовался этим магнитофоном, он стоял в моей комнате. Никто не жил там до и после меня. Все, что находится в этой комнате - только мое", - написал он в своем Instagram.
"У меня около 10-15 кассет, но я включил именно эту кассету и эту песню. Специально найти ее было практически невозможно. Но она была там и ждала меня. Я просто хочу сказать, что никогда не знаешь, что преподнесет тебе жизнь. И чего ожидать. Я люблю тебя, моя женушка, до луны и обратно. Нет ничего невозможного. Это правда", - отметил Тимма.
Согласно последним сторис Анна Седокова находится в Дубае без мужа и детей. Исполнительница регулярно показывает в сторис, как ее муж - латвийский баскетболист Янис Тимма - и сын Гектор проводят время вместе. Ранее она поделилась неожиданными откровениями и призналась, что до встречи с ней Янис "был гуленой", но после изменился.
Спортсмен же рассказал подписчикам, что вылетел в Латвию. В понедельник Янис Тимма сыграет со своей командой в "Арена Рига".
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