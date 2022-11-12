В субботу в возрасте 65 лет скончался ассоциированный профессор кафедры дерматологии и венерологии Медицинского факультета Рижского университета им. Страдиня (RSU) Янис Кисис, сообщает RSU.
Умер ассоциированный профессор RSU Янис Кисис
Кисис родился 23 декабря 1956 года в Риге.
RSU отмечает, что ассоциированный профессор был выдающейся движущей силой своей основной специальности в Латвии и как врач, и как ученый. Он был учителем нескольких поколений дерматологов и венерологов, читая лекции и проводя занятия в вузе с 1988 года.
Ассоциированный профессор создал свою дерматологическую клинику, основал Общество Дерматологов Латвии и был членом правления Латвийской ассоциации эстетической медицины.
Кисис в качестве одного из первых дерматологов Латвии уже много лет был членом Европейской академии дерматологии и венерологии, а также Американской академии дерматологии. Ассоциированный профессор был выдающимся учителем для молодых ученых - под его руководством успешно защищены четыре докторские диссертации.
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