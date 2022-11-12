Умер ассоциированный профессор RSU Янис Кисис

Кисис родился 23 декабря 1956 года в Риге.

RSU отмечает, что ассоциированный профессор был выдающейся движущей силой своей основной специальности в Латвии и как врач, и как ученый. Он был учителем нескольких поколений дерматологов и венерологов, читая лекции и проводя занятия в вузе с 1988 года.

Ассоциированный профессор создал свою дерматологическую клинику, основал Общество Дерматологов Латвии и был членом правления Латвийской ассоциации эстетической медицины.

Кисис в качестве одного из первых дерматологов Латвии уже много лет был членом Европейской академии дерматологии и венерологии, а также Американской академии дерматологии. Ассоциированный профессор был выдающимся учителем для молодых ученых - под его руководством успешно защищены четыре докторские диссертации.