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Умер ассоциированный профессор RSU Янис Кисис

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Умер ассоциированный профессор RSU Янис Кисис
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Ассоциированный профессор RSU Янис Кисис
Ассоциированный профессор RSU Янис Кисис Фото: facebook.com

В субботу в возрасте 65 лет скончался ассоциированный профессор кафедры дерматологии и венерологии Медицинского факультета Рижского университета им. Страдиня (RSU) Янис Кисис, сообщает RSU.

Кисис родился 23 декабря 1956 года в Риге.

RSU отмечает, что ассоциированный профессор был выдающейся движущей силой своей основной специальности в Латвии и как врач, и как ученый. Он был учителем нескольких поколений дерматологов и венерологов, читая лекции и проводя занятия в вузе с 1988 года.

Ассоциированный профессор создал свою дерматологическую клинику, основал Общество Дерматологов Латвии и был членом правления Латвийской ассоциации эстетической медицины.

Кисис в качестве одного из первых дерматологов Латвии уже много лет был членом Европейской академии дерматологии и венерологии, а также Американской академии дерматологии. Ассоциированный профессор был выдающимся учителем для молодых ученых - под его руководством успешно защищены четыре докторские диссертации.

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