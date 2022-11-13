Жители недоумевают, почему трамваи 1-го маршрута не идут к Центральному рынку

Зрительница Мара Карклиня поинтересовалась у передачи: "Хотелось бы узнать, когда в Риге будет восстановлен прошлый маршрут 1-го трамвая мимо Центрального рынка. В связи со строительством новой железной дороги он на время был изменен. Восстановили 2-й, 7-й и 10-й маршруты, а 1-й - нет. Я спрашивала как у департамента сообщения, так и у Рижской думы, однако ответ был формальной отпиской - ничего не знаем. Не секрет, что это было очень удобно людям в возрасте - рынок все-таки нужно посещать часто, а оборудование туннеля и его качество - это целая проверка: сможем спуститься по полуразвалившимся ступеням или нет!"

Привычный маршрут 1-го трамвая, ведущий из Юглы в Иманту, раньше делал элегантный крюк мимо Центрального рынка.

"На время строительства Rail Baltica трамвай 1-го маршрута не осуществляет поездки мимо центрального рынка, - пояснила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. - И здесь есть несколько соображений: одно - еще летом, когда в этой зоне начались интенсивные работы, движение трамваев 1-го маршрута, как и других, было изменено - две недели едут мимо Центрального рынка, две недели нет. Поэтому непрерывно происходили смены, это в определенной мере доставляло сложности и пассажирам. С другой стороны, эта зона была и какое-то время будет зоной интенсивных работ. Мы хорошо знаем, что график движения трамваев 1-го маршрута довольно интенсивен, они курсируют значительно чаще, чем остальные маршруты, которые осуществляют поездки мимо Центрального рынка.

Поэтому, чтобы снизить интенсивность в этой зоне, трамвай пока что перенаправлен так, чтобы на Центральный рынок не заезжал.

Мы призывает делать какую-то пересадку, чтобы все-таки заезжать на рынок, может быть, перепланировать маршрут. Ремонтные работы есть ремонтные работы, какое-то время они требуют неудобств.

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