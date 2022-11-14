"Наступающая неделя (14-20 ноября), с одной стороны, дарит надежду на эмоциональное облегчение - затмения-то позади, но и состояние тревожной неопределенности снова обострится", - написала на своей странице в Instagram известный астролог Василиса Володина.
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 ноября: а что вообще происходит, почему и зачем?
Эксперт продолжила:
"Болезненные процессы первой половины октября (напоминать излишне) происходили на квадрате Марса к Нептуну, который на грядущей неделе сформируется второй раз и опять окунает нас в страхи, ощущение бессмысленности происходящего и острое непонимание того, а что вообще происходит, почему и зачем? Вроде бы приняли итоги "тяжелых, но вынужденных решений", но неопределенное будущее не дает расслабиться.
Так что если в октябре Вас "накрывало", то и сейчас вполне можно ожидать. Я именно про ощущения. Если начало октября вы прожили относительно спокойно, есть надежда, что середина ноября тоже не нарушит зеркальную гладь вашего спокойствия. Там еще в марте будет третий проход этого аспекта, так что антидепрессанты все сразу не выпивайте, оставьте часть на весну. Это про ощущения.
Но и на уровне событий эта неделя возвращает нас к самым важным темам и делам начала октября (и общественным, и личным). Возможен откат назад, отмена принятых тогда решений, или их пересмотр, или повтор в искаженном, гротескном варианте. Итогов ждем к середине марта.
Кстати, опрос (который я проводила в Telegram) показал, что следующих важных событий вы ждете весной. Мои прогнозы на эту тему таковы - весной стоит ждать не важных, а важнейших, краеугольных, определяющих дальнейших ход жизни событий. Но еще раньше будут просто важные, например, в предновогодние дни.
Помимо уже сказанного,
начало недели все же будет богато на небольшие радости и может быть довольно теплым. Давайте наполним его человеческим отношением друг к другу.
Будем любить ближнего своего больше, чем самого себя. Так важно не потерять в эти дни человеческое лицо, гуманность, понимание".
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