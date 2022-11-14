Прогноз Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 ноября: а что вообще происходит, почему и зачем?

Эксперт продолжила:

"Болезненные процессы первой половины октября (напоминать излишне) происходили на квадрате Марса к Нептуну, который на грядущей неделе сформируется второй раз и опять окунает нас в страхи, ощущение бессмысленности происходящего и острое непонимание того, а что вообще происходит, почему и зачем? Вроде бы приняли итоги "тяжелых, но вынужденных решений", но неопределенное будущее не дает расслабиться.

Так что если в октябре Вас "накрывало", то и сейчас вполне можно ожидать. Я именно про ощущения. Если начало октября вы прожили относительно спокойно, есть надежда, что середина ноября тоже не нарушит зеркальную гладь вашего спокойствия. Там еще в марте будет третий проход этого аспекта, так что антидепрессанты все сразу не выпивайте, оставьте часть на весну. Это про ощущения.