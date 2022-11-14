Фото ⟩ Херсон после освобождения от войск России

Люди собираются, несмотря на призывы должностных лиц не собираться в общественных местах и в центре города, где в понедельник начался поиск неразорвавшихся бомб. Отъезжающие херсонцы призываются не торопиться с возвращением.

В Херсонсе уже начато документирование военных преступлений России.

"Следователи уже задокументировали более 400 российских военных преступлений, обнаружены трупы погибших - как гражданских, так и военных. В Херсонском округе российская армия оставила за собой такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, в которые она могла войти", - сказал в воскресный вечер президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство обороны Украины сообщило, что в Херсоне и других населенных пунктах могут прятаться российские солдаты, переодетые в гражданскую одежду, которые не успели пересечь Днепр. Украина попросила их сдаться в плен.