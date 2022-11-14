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Ксения Собчак рассказала, что вывезла своих сотрудников из РФ

rus.tvnet.lv
Ксения Собчак рассказала, что вывезла своих сотрудников из РФ
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Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Кадр из видео

Российская журналистка Ксения Собчак перевезла своих сотрудников за границу после того, как ее коммерческого директора Кирилла Суханова задержали по делу о вымогательстве. Об этом она рассказала в Telegram-канале "Кровавая барыня". 

Ксения Собчак признал в этих действиях после того, как в ее адрес высказалась Любовь Соболь. Она отметила, что между вывозом команды за рубеж и "договорняком" Ксения выбрала второе, ведь медиа для нее - лишь "один из видов бизнеса", а деньги - важнее "чести и достоинства".

Собчак же в ответ заявила, что, в отличие от Соболь, которая "борется за прекрасную Россию будущего" в соцсетях, она последние полгода занималась "конкретными делами". Журналистка указала, что она помогала "конкретным людям", в частности - добивалась возвращения домой россиян, по ошибке призванных в рамках частичной мобилизации. Свой команде она уже помогла. 

"Как только у меня начались обыски, вся команда телеграма была временно релоцирована в одну из стран ближнего зарубежья, где сейчас и находится. Но, конечно, мы планируем всех вернуть, когда это станет возможным", - отметила она.

Ксения Собчак повторила: "Чтобы помогать людям в России, надо работать в России".

Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Кадр из видео

Напомним, по делу о вымогательстве задержан и экс-главред Tatler Ариан Романовский - в "Тушите свет" он был главным редактором. Бигаев и Романовский во время дачи показаний ссылались на поручение Собчак.

На время обысков Ксения Собчак покидала РФ через Беларусь. Она пешком пересекла границу с Литвой, предъявив паспорт Израиля. 7 ноября стало известно, что журналистка вместе с мужем вернулась из Латвии в Россию.

Паспорт Израиля дает Собчак право въезжать в европейскую страну и пребывать там до 90 дней без специальной визы. По данным СМИ, у 5-летнего сына Ксении Платона, как и у матери, есть израильское гражданство, так как у отца мальчика - Максима Виторгана - имеются родные в Израиле.

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