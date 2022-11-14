С 17 ноября до весны следующего года разрешенная скорость движения по Южному мосту в Риге будет снижена с 70 километров в час (км/ч) до 50 км/ч, сообщила агентству LETA представитель Рижской думы Лелде Рудзика.
На Южном мосту в Риге снизят разрешенную скорость движения
На Южном мосту в Риге снизят разрешенную скорость движения
Снижение разрешенной скорости движения по Южному мосту - ежегодное мероприятие, направленное на повышение безопасности движения на путепроводах в зимний период.
Скорость движения будет снижена на участке от съезда ул. Маскавас до ул. Лубанас и на противоположной стороне - от ул. Лубанас до съезда ул. Пиедруяс.
Самоуправление призывает водителей транспортных средств быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.
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