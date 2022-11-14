На Южном мосту в Риге снизят разрешенную скорость движения

Снижение разрешенной скорости движения по Южному мосту - ежегодное мероприятие, направленное на повышение безопасности движения на путепроводах в зимний период.

Скорость движения будет снижена на участке от съезда ул. Маскавас до ул. Лубанас и на противоположной стороне - от ул. Лубанас до съезда ул. Пиедруяс.

Самоуправление призывает водителей транспортных средств быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.