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На Южном мосту в Риге снизят разрешенную скорость движения

rus.tvnet.lv/LETA
На Южном мосту в Риге снизят разрешенную скорость движения
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Южный мост в Риге.
Южный мост в Риге. Фото: Evija Trifanova/LETA

С 17 ноября до весны следующего года разрешенная скорость движения по Южному мосту в Риге будет снижена с 70 километров в час (км/ч) до 50 км/ч, сообщила агентству LETA представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

Снижение разрешенной скорости движения по Южному мосту - ежегодное мероприятие, направленное на повышение безопасности движения на путепроводах в зимний период.

Скорость движения будет снижена на участке от съезда ул. Маскавас до ул. Лубанас и на противоположной стороне - от ул. Лубанас до съезда ул. Пиедруяс.

Самоуправление призывает водителей транспортных средств быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.

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