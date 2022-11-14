В Латвии с лета демонтировано более 120 объектов, прославляющих советский режим

Она отметила, что самоуправления предоставили информацию о еще 55 объектах, находящихся за пределами этого списка, демонтаж которых уже проведен по собственной инициативе самоуправлений.

Руководитель отдела оборота предметов культуры Управления национального культурного наследия (NKMP) Янис Асарис подчеркнул, что созданная в управлении межправительственная рабочая группа оценила представленные самоуправлениями предложения в отношении объектов похожего значения, расположенных на территории Латвии. Кроме того, количество дополнительных демонтированных объектов самоуправлений на территории Латвии может еще увеличиться, так как местные власти намерены продолжать их демонтаж и после 15 ноября.

Представитель Кабинета министров напоминает, что ни одни из демонтированных объектов не был установлен в местах захоронений военнослужащих.

Самоуправления приглашены до 22 ноября, используя электронную услугу Государственной кассы ePārskati, подать заявки, чтобы в установленном нормативными актами порядке вернуть до 50% использованных при демонтаже объектов средств.

Кабмин, приглашая делегированных NKMP специалистов, оценит и утвердит представленные самоуправлениями требования средств государственного бюджета, в случае необходимости попросив от самоуправления дополнительную информацию и документы. До 1 декабря в Кабмине проинформируют Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM), в свою очередь VARAM компенсирует самоуправлениям расходы в установленном нормативными актами порядке, потребовав выделения средств из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

На заседании Кабмина от 2 ноября было решено выделить финансирование из программы государственного бюджета на непредвиденные случаи в размере не более чем 123 019 евро, чтобы NKMP и общество Латвийского музея оккупации могли покрыть расходы, возникшие в связи с оценкой, документированием объектов оккупационных режимов и включением их фрагментов в запасы музея.