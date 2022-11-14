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Снесенный памятник в Резекне передали Музею оккупации

rus.tvnet.lv/LETA
Снесенный памятник в Резекне передали Музею оккупации
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Памятник освободителям Резекне ("Алёша")
Памятник освободителям Резекне ("Алёша") Фото: publicitātes

Демонтированный на прошлой неделе в Резекне памятник советским воинам передан Музею оккупации, выяснило агентство LETA в самоуправлении.

Так как памятник имеет художественную ценность, он был перевезен в ангар Музея оккупации на территории Елгавы. Для того, чтобы переместить памятник, его разделили на две части, отделив скульптуру солдата от барельефа с изображением воинов, матерей и партизан.

Авторы памятника - скульпторы Отто Калейс и Ояр Силиньш, архитектор Элмар Салгус. Памятник был установлен в Резекне в 1976 году.

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