Демонтированный на прошлой неделе в Резекне памятник советским воинам передан Музею оккупации, выяснило агентство LETA в самоуправлении.
Снесенный памятник в Резекне передали Музею оккупации
Снесенный памятник в Резекне передали Музею оккупации
Так как памятник имеет художественную ценность, он был перевезен в ангар Музея оккупации на территории Елгавы. Для того, чтобы переместить памятник, его разделили на две части, отделив скульптуру солдата от барельефа с изображением воинов, матерей и партизан.
Авторы памятника - скульпторы Отто Калейс и Ояр Силиньш, архитектор Элмар Салгус. Памятник был установлен в Резекне в 1976 году.
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