Председатель Сейма: создание коалиции из трех партий неизбежно

На вопрос, предоставил ли ОС ответ на предложение лидера НЕ, премьер-министра, Кришьяниса Кариньша о сферах ответственности, Смилтенс считает, что не надо "застревать" на конкретных датах или времени для предоставления ответа. Такой подход, скорее, звучал бы как ультиматум, сказал политик.

Он отметил, что в соответствии со сказанным политиком НЕ, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, это самое подходящее время для "тихой дипломатии", чтобы взаимно согласовать вопросы будущей коалиции.

Политик ОС обратил внимание на то, что объединение партий уже заранее пожелало получить от Кариньша объяснение, почему в распределении сфер ответственности выбраны соответствующие отрасли. Общество выразило доверие избранным в Сейм депутатам, обладающими компетенциями, талантами, в основном, в других областях, а не в тех, что предлагает политик НЕ, говорит Смилтенс.

Ссылаясь на сказанное президентом Латвии Эгилом Левитсом, Смилтенс подчеркнул, что важно, чтобы партии коалиции работали, совместно решая проблемы в таких тяжелых отраслях, как здравоохранение, благосостояние, образование, и внутренние дела, отметил политик.

Если эти отрасли будут и в дальнейшем делегироваться партии премьера, то у ОС возникают сомнения в том, насколько реально решать существующие в них проблемы, сказал политик. Одновременно председатель Сейма отметил, что ОС не уклоняется от ответственности.

Также переговоры по формированию правительства будет обсуждаться и во фракциях коалиционных партий, добавил Смилтенс.