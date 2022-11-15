Как сварить свеклу за 15 минут?

Если у вас есть микроволновая печь, пакет для запекания* и свекла - вы уже на пути к быстро приготовленной свекле.

*Говоря о пакете для запекания: изучив различных производителей, портал сделал вывод, что у некоторых из них есть указание на его безопасное использование в микроволновой печи. Так что перед началом работы проверьте на упаковке пакета для запекания, подходит ли он для этого метода.