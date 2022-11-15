Сварить свеклу за 15 минут удастся тем, у кого дома есть микроволновка. Портал Receptes.lv рассказывает, как это сделать.
Как сварить свеклу за 15 минут?
Как сварить свеклу за 15 минут?
Если у вас есть микроволновая печь, пакет для запекания* и свекла - вы уже на пути к быстро приготовленной свекле.
*Говоря о пакете для запекания: изучив различных производителей, портал сделал вывод, что у некоторых из них есть указание на его безопасное использование в микроволновой печи. Так что перед началом работы проверьте на упаковке пакета для запекания, подходит ли он для этого метода.
- Выберите свеклу небольшого размера и тщательно ее промойте. Затем высушите.
- В нескольких местах проколите свеклу ножом и заверните ее в пакет для запекания, завязав оба конца (или один, если такой пакет).
- В верхней части пакета сделайте несколько сквозных отверстий, но не задевайте нижнюю часть пакета. Если этого не сделать, то пакет впоследствии может громко хлопнуть от большого количества пара внутри. Но если у пакета уже есть отверстия, то дополнительно их делать не нужно.
- Подготовленный пакет поместите в микроволновую печь и готовьте свеклу 2 минуты при мощности 800 Вт. Сделайте паузу на минуту, а затем снова закройте духовку на 2 минуты. Повторите это несколько раз (около пяти).
- Проткните овощ вилкой или ножом, чтобы выяснить - готов он или процесс необходимо повторить. Чем меньше свекла, тем короче процесс приготовления.
- После этого переложите свеклу на решетку и разрежьте пакет ножом. Будьте аккуратны: пакет полон горячего пара, не обожгите руки.
- Свекла готова!
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