Фото дня ⟩ Зеленский в Херсоне спустя несколько дней после отступления России

Зеленский, посещая освобожденный город, поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России. "Мы движемся вперед. Мы готовы к миру. Миру для всей нашей страны", - сказал Зеленский.

В Херсоне состоялась церемония поднятия флага Украины. pic.twitter.com/7X9NUMM2NX — bbcrussian (@bbcrussian) November 14, 2022

Американский Институт изучения войны связывает успех операции по освобождению западной части Херсонской области с использованием украинской армией системы HIMARS, поставленной США. Эта высокоточная ракетная система применялась для разрушения российских линий снабжения, что в итоге заставило российское командование отвести группировку из десятков тысяч военнослужащих на другой берег Днепра.

В Херсоне Зеленский обратился к людям, собравшимся на главной площади города, некоторые из них размахивали украинскими флагами или носили их на плечах, сообщил журналист Рейтер. Президент сказал, что счастлив после освобождения города. На вопрос, куда украинские военные могут наступать дальше, он ответил: "Не Москва… Нас не интересуют территории другой страны".

Накануне в вечернем видеообращении президент Украины заявил, что следователи получили сообщения о более 400 военных преступлений в районах Херсона, покинутых российскими войсками. Би-би-си не смогла оперативно проверить эти утверждения, а Москва отрицает, что ее войска совершают преступления против мирных жителей.