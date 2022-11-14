Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин, обсудив на встрече перед саммитом "двадцатки" на Бали среди прочего и Украину, назвали неприемлемыми угрозы российской стороны применить ядерное оружие, об этом сообщает Русская служба BBC.
Лидеры США и Китая едины - применение ядерного оружия недопустимо
В заявлении Белого дома говорится, что два президента подтвердили, что ядерное оружие никогда не должно быть применено, и подчеркнули, что его применение в Украине недопустимо.
Они заявили, что неприемлемы и угрозы применения ядерного оружия.
"Президент Байден и председатель Си подчеркнули, что, по их общему мнению, ядерную войну нельзя начинать и невозможно выиграть, и что они не приемлют угрозы ядерным оружием в Украине", - объявил после встречи Белый дом.
Байден и Си прибыли в Индонезию для участия в саммите G20 на Бали. Это была первая встреча двух лидеров с тех пор, как Байден вступил в должность.
Си сказал Байдену, что мир достаточно велик, чтобы две страны могли процветать и конкурировать, но предупредил Вашингтон, чтобы он не пересекал красную черту Пекина в отношении Тайваня.
Однако после встречи с Си Байден заявил, что не думает, что Китай планирует атаковать Тайвань в ближайшее время.
При это он заявил, что США готовы применить силу, если Китай вторгнется на Тайвань. Байден высказался по этому вопросу гораздо яснее, чем его предшественники на посту президента.
Байден также заявил на Бали, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
"В нынешних обстоятельствах у Китая и США больше общих интересов, а не меньше", - согласился Си.
Он добавил, что Пекин не хочет бросать вызов США или менять существующий международный порядок, и призвал обе стороны уважать друг друга.
Сообщается, что лидеры обсудили ситуацию в Украине, и Си сказал Байдену, что он "глубоко обеспокоен" войной.
"Китай всегда был на стороне мира и будет продолжать содействовать мирным переговорам. Мы поддерживаем и ожидаем возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной", - подчеркнул Си.
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