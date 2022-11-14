Лидеры США и Китая едины - применение ядерного оружия недопустимо

В заявлении Белого дома говорится, что два президента подтвердили, что ядерное оружие никогда не должно быть применено, и подчеркнули, что его применение в Украине недопустимо.

Они заявили, что неприемлемы и угрозы применения ядерного оружия.

"Президент Байден и председатель Си подчеркнули, что, по их общему мнению, ядерную войну нельзя начинать и невозможно выиграть, и что они не приемлют угрозы ядерным оружием в Украине", - объявил после встречи Белый дом.

Байден и Си прибыли в Индонезию для участия в саммите G20 на Бали. Это была первая встреча двух лидеров с тех пор, как Байден вступил в должность.

Си сказал Байдену, что мир достаточно велик, чтобы две страны могли процветать и конкурировать, но предупредил Вашингтон, чтобы он не пересекал красную черту Пекина в отношении Тайваня.

Однако после встречи с Си Байден заявил, что не думает, что Китай планирует атаковать Тайвань в ближайшее время.