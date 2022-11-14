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В Бауском крае на остановке нашли четырехлетнего ребенка

rus.tvnet.lv
В Бауском крае на остановке нашли четырехлетнего ребенка
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Ребенок на дороге. Иллюстративное фото
Ребенок на дороге. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Четырехлетний ребенок был найден на остановке общественного транспорта в Бауском крае, рассказала представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.

В четверг, 10 ноября, четырехлетний ребенок был обнаружен без присмотра родителей и взрослых на остановке общественного транспорта на трассе A7 в Бауском крае.

В ходе проверки полиция установила, что мать доверила своего ребенка молодому человеку 1998 года рождения, который заснул на несколько часов и не заметил, как несовершеннолетний ребенок вышел из дома.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении за оставление ребенка в возрасте до семи лет без присмотра, если это было совершено лицом, ответственным за присмотр за ребенком. За такое нарушение применяется предупреждение или штраф до 210 евро.

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