В Бауском крае на остановке нашли четырехлетнего ребенка

В четверг, 10 ноября, четырехлетний ребенок был обнаружен без присмотра родителей и взрослых на остановке общественного транспорта на трассе A7 в Бауском крае.

В ходе проверки полиция установила, что мать доверила своего ребенка молодому человеку 1998 года рождения, который заснул на несколько часов и не заметил, как несовершеннолетний ребенок вышел из дома.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении за оставление ребенка в возрасте до семи лет без присмотра, если это было совершено лицом, ответственным за присмотр за ребенком. За такое нарушение применяется предупреждение или штраф до 210 евро.