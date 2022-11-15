Фото ⟩ Российская армия обстреливает Киев и другие украинские города ракетами

Как сообщается, прозвучало несколько взрывов. Также замечены ракеты, летящие к другим крупным украинским городам - Харькову, Полтаве, Николаеву, Кременчугу.

"Медуза" сообщает о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Житомирской, Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях. Также взрывы звучат во Львове и Львовской области.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Со стороны Украины работает ПВО.

В Харькове подтвердили прилеты по объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела приостановлена работа метро, в нескольких районах города пропало электричество.

В Житомире пропало электричество после попаданий по энергоинфраструктуре. Об этом сообщил мэр города.

В Ровно нанесен удар по объекту критической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии.

В Киеве вводятся экстренные отключения электричества.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о ракетном ударе по столице Украины.

"Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий", - сообщил он.

Киев. Пожарные тушат здание, загоревшееся в результате обстрела Фото: Gleb Garanich