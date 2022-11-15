Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что Киев обстреляли ракетами - впервые за две недели.
Фото ⟩ Российская армия обстреливает Киев и другие украинские города ракетами
Как сообщается, прозвучало несколько взрывов. Также замечены ракеты, летящие к другим крупным украинским городам - Харькову, Полтаве, Николаеву, Кременчугу.
"Медуза" сообщает о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Житомирской, Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях. Также взрывы звучат во Львове и Львовской области.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Со стороны Украины работает ПВО.
В Харькове подтвердили прилеты по объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела приостановлена работа метро, в нескольких районах города пропало электричество.
В Житомире пропало электричество после попаданий по энергоинфраструктуре. Об этом сообщил мэр города.
В Ровно нанесен удар по объекту критической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии.
В Киеве вводятся экстренные отключения электричества.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о ракетном ударе по столице Украины.
"Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий", - сообщил он.
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