Украинские силы наступают на крупные города в Луганской области

"Довольно ожесточенные и тяжелые бои происходят сейчас на Луганщине. Но в местных пабликах мы читаем о том, что местные жители слышат уже достаточно громко бои возле крупных городов - и в Рубежном, и в Кременной. Это говорит о том, что линия фронта понемногу продвигается к нашим крупным городам", - сообщил он.

Украинская армия не может двигаться очень быстро в Луганской области, потому что там противник успел немного подготовиться - "они сделали оборонительные сооружения, позарывались там, успели подтянуть резервы"

По словам Гайдая, в этом районе много российских солдат. Хотя они неопытные солдаты, они все же представляют смертельную угрозу.

Движение украинской армии замедлено тем, что все районы заминированы.

По словам Гайдая, земля области усеяна трупами российских солдат - неопытные мобилизованные не могут пережить более одного боя. Тела погибших российская армия не забирает, более того - они иногда оставляют и раненых.

Несмотря на большие потери, Россия продолжает стягивать резервы в Луганскую область, резюмировал Гайдай.

Галерея: Война в Украине