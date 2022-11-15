Россия сдала Херсон и выпустила из изолятора сотни заключенных

Из изолятора сбежали 457 заключенных. Некоторые из них были осуждены за тяжкие преступления, в том числе убийства.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко 166 сбежавших заключенных уже задержаны и переведены в другие места содержания под стражей в Одесской и Николаевской областях.

Заключенные совершили побег из изолятора после того, как российская администрация изолятора покинула Херсон вместе с войсками.

По данным издания, один из сотрудников изолятора открыл ворота учреждения, в результате чего заключенные сбежали.

Между тем российское издание "Сирена" утверждает, что 124 сбежавших заключенных были осуждены за убийство и 11 - за изнасилование.