Президентом Латвийского общества врачей вновь избрана Айзсилниеце

146 членов проголосовали за другого кандидата - Петериса Апиниса. Апинис также когда-то возглавлял LĀB.

Всего на выборах президента LĀB было подано 417 бюллетеней, из которых 26 были признаны недействительными. В общем собрании приняли участие 430 членов, в том числе 12 юридических и 418 индивидуальных.

Во время пандемии Covid-19 были публично высказаны сомнения в соответствии Айзсилниеце должности президента LĀB, но до ее замены дело не дошло, вместо этого некоторые недовольные члены общества покинули его.

В правлении LĀB работает 15 человек, включая президента и двух вице-президентов. В состав правления входят семь избираемых прямым голосованием членов правления, президент, два вице-президента и пять назначенных членов правления - назначенный представитель Латвийской ассоциации молодых врачей и председатель каждого профессионального структурного подразделения LĀB.

В настоящее время LĀB насчитывает 40 юридических и более 3336 индивидуальных членов.