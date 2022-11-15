Во вторник, 15 ноября, на общем собрании членов 245 голосами президентом Латвийского общества врачей (LĀB) на очередной четырехлетний срок была избрана семейный врач Илзе Айзсилниеце.
Президентом Латвийского общества врачей вновь избрана Айзсилниеце
146 членов проголосовали за другого кандидата - Петериса Апиниса. Апинис также когда-то возглавлял LĀB.
Всего на выборах президента LĀB было подано 417 бюллетеней, из которых 26 были признаны недействительными. В общем собрании приняли участие 430 членов, в том числе 12 юридических и 418 индивидуальных.
Во время пандемии Covid-19 были публично высказаны сомнения в соответствии Айзсилниеце должности президента LĀB, но до ее замены дело не дошло, вместо этого некоторые недовольные члены общества покинули его.
В правлении LĀB работает 15 человек, включая президента и двух вице-президентов. В состав правления входят семь избираемых прямым голосованием членов правления, президент, два вице-президента и пять назначенных членов правления - назначенный представитель Латвийской ассоциации молодых врачей и председатель каждого профессионального структурного подразделения LĀB.
В настоящее время LĀB насчитывает 40 юридических и более 3336 индивидуальных членов.
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