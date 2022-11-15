Непереизбранные депутаты 13-го Сейма, которые не продолжат работу в парламенте, в октябре получили установленные законом компенсации после потери должности вместе с зарплатой, в результате чего более 10 000 евро было выплачено 17 бывшим депутатам, сообщает Latvijas Televīzija.
Некоторым бывшим депутатам Сейма была выплачена зарплата более чем в 10 тыс. евро
Некоторым бывшим депутатам Сейма была выплачена зарплата более чем в 10 тыс. евро
Юрис Пуце получил самую высокую зарплату - более 15 000 евро. А бывшие депутаты Инесе Войска и Дагмара Бейтнер-Ле-Галла получили чуть больше 13 000 евро.
Кроме того в октябре более 10 000 евро получили также бывшие депутаты Янис Бутанс, Вячеслав Домбровский, Кришьянис Фельдманс, Инга Голдберг, Мария Голубева, Артус Кайминьш, Андрей Клементьев, Эрик Пуценс, Иварс Пуга, Юрис Ранцанс, Андрис Скриде, Вита Анда Терауда, Янис Урбанович и Рейнис Знотиньш.
Размер вознаграждения определяется депутатским окладом и надбавками руководящих комиссий, соответственно наивысшее вознаграждение имеют главы комиссий.
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