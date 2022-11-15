Некоторым бывшим депутатам Сейма была выплачена зарплата более чем в 10 тыс. евро

Непереизбранные депутаты 13-го Сейма, которые не продолжат работу в парламенте, в октябре получили установленные законом компенсации после потери должности вместе с зарплатой, в результате чего более 10 000 евро было выплачено 17 бывшим депутатам, сообщает Latvijas Televīzija.